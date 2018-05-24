Сейчас самый острый с начала года период эскалации на Донбассе - Хуг

В течение последних трех недель на востоке Украины наблюдается стягивание тяжелого оружия к линии фронта.

На Донбассе сейчас самый острый с начала 2018 года период эскалации между сторонами конфликта. Об этом заявил в интервью DW первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Если сравнивать с последними месяцами, это худший период, когда мы наблюдаем значительное использование тяжелого вооружения. В этом году это один из самых тяжелых моментов, которые мы видели. В течение дня мы имеем от 200 случаев нарушения перемирия до 2 тысяч, как это было в последний раз 16 мая», - отметил он.

По словам Хуга, в течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается.

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«Речь идет, в частности, о танках, минометах, артиллерии, Градах, которые должны быть удалены от линии фронта согласно Минским соглашениям. Было также зафиксировано применение этого оружия», - отметил он.

Хуг сказал, что в целом за последние две-три недели наблюдается увеличение количества нарушений перемирия.

«Я не могу сказать, что все тяжелое оружие возвращено на линию фронта, но за последние несколько недель мы наблюдаем там все больше тяжелого оружия в зоне огневого поражения, чем раньше», - отметил Хуг.

По его словам, обе стороны не соблюдают того, о чем они договорились, обе стороны говорят, что они только стреляют в ответ.

«Я не знаю, насколько далеко это зайдет, но точно есть вероятность того, что будет гораздо хуже, чем сейчас, если необходимые меры не будут приняты, чтобы отвести тяжелое вооружение назад и принудить к режима прекращения огня, как это было согласовано», - сказал Хуг.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба ООС, ситуация на Донбассе усложняется.