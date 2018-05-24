Ситуация на Донбассе осложняется: боевики 38 раз открывали огонь, ВСУ отвечали на все провокации

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

За прошедшие сутки, 23 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли минометы по позициям наших защитников. На любое применение оружия противник получил адекватный ответ от подразделений Объединенных сил.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

Во время боевых действий 2 наших защитника были ранены. Сейчас раненых эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 3 оккупантов.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям", - заявили в штабе.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ зафиксировала за сутки на Донбассе около 218 взрывов. В Донецкой области задокументировано около 200 взрывов, а в Луганской - 18.