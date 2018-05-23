Силы ООС освобождают Донбасс: СМИ дали прогноз по новым целям (карты)

Про прогнозам журналистов, украинские военные могут продолжать окружать Горловку.

Журналисты предполагают, что после освобождения Южного (Чигари) в Донецкой области украинские силы могут перейти к освобождению поселков Широкая Балка и Озеряновка, которые находятся рядом с оккупированной Горловкой.

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"Первая цель, которая приходит на ум, это, конечно же, Горловка, которая находится под контролем террористов с 14 апреля 2014 года. За это время оккупанты благополучно угробили химический завод "Стирол", который в свое время террористы грозились взорвать, если ВСУ не прекратят наступление на город", - говорится в материале "Обозревателя".

По прогнозам журналистов, силы ООС могут продолжать окружать Горловку.

"В таком случае следующими на очереди будет освобождение поселка Широкая Балка и Озеряновка. Взятие последней будет означать, что Горловка окажется фактически отрезанной от подкреплений в Донецке. В таком случае положение оставшихся в городе боевиков можно будет называть безвыходным", — отметили в статье.

Как сообщал пресс-центр ООС, 21 мая во время боестолкновения на окраине Южного от огня противника погибли двое украинских военных. Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов.

"Осколочные ранения получили 4 военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ООС.