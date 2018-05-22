Бой на окраине Южного: опубликованы фото погибших украинских военных, среди них - командир группы

Военные 24-й ОМБр Андрей Маслов и Вячеслав Куцмай погибли при исполнении боевого задания на Донбассе.

21 мая во время боя с пророссийскими террористами на Донбассе погибли украинские воины 24-й ОМБр Андрей Маслов ("Футболист") и Вячеслав Куцмай ("Цинк").

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер БФ "Батальон волонтер" Юлия Толмачева.

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"Футболист" был добр, честен, благороден и отважен... Он был не способен предать и даже просто всерьез обидить. Таким другом можно и нужно гордиться", - рассказала она.

"Цинк", по словам волонтера, прошел Иловайск, плен, ранения и вернулся.

Как сообщал пресс-центр ООС, 21 мая во время боестолкновения на окраине Южного от огня противника погибли двое украинских военных. Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов.

"Осколочные ранения получили 4 военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ООС.