В Дебальцево взорвался рейсовый автобус - ресурсы боевиков

17:18, 22 мая 2018
Война
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Автобус якобы взорвался в Дебальцево / фото twitter.com/ya_kak_apelsin

По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.

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О взрыве также заявил "руководитель представительства" боевиков в СЦКК Руслан Якубов.

"Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, который двигался по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество внутри автобуса... Пока известно об одном погибшем, двух раненых", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Луганской области на линии разграничения в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей.

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Теги: #взрыв#автобус#Дебальцево