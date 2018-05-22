В Дебальцево взорвался рейсовый автобус - ресурсы боевиков
17:18, 22 мая 2018Война
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По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек.
Автобус якобы взорвался в Дебальцево / фото twitter.com/ya_kak_apelsin
Боевики "ДНР" сообщили о взрыве рейсового автобуса в оккупированном Дебальцево 22 мая.
По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.
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О взрыве также заявил "руководитель представительства" боевиков в СЦКК Руслан Якубов.
"Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, который двигался по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество внутри автобуса... Пока известно об одном погибшем, двух раненых", — сказал он.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Луганской области на линии разграничения в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей.
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