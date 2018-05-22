В Дебальцево взорвался рейсовый автобус - ресурсы боевиков

По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек.

Боевики "ДНР" сообщили о взрыве рейсового автобуса в оккупированном Дебальцево 22 мая.

По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.

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О взрыве также заявил "руководитель представительства" боевиков в СЦКК Руслан Якубов.

"Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, который двигался по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество внутри автобуса... Пока известно об одном погибшем, двух раненых", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Луганской области на линии разграничения в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей.