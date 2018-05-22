На Светлодарской дуге уничтожена передовая позиция боевиков (фото)

По словам волонтера, быстрые действия бойцов нанесли существенный урон противнику.

На Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, уничтожена передовая позиция террористов.

По словам волонтера Юрия Мысягина, боевики начали обстрел передовых позиций в зоне ответственности 54-й бригады.

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"Боевая группа К-2, входящая в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно, в небо сразу был поднят беспилотник. Было определена конкретная позиция, откуда по нам ведется обстрел", - говорится в сообщении волонтера в Facebook.

"Ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1, ЗУ-23-2 и ПТУРа, который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью. Опорник выгорел и обвалился", - добавил Мысягин.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин 21 мая, украинские военные продвинулись на 2 км на Донбассе и закрепились на новых рубежах.