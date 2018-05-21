Украинские военные продвинулись на 2 км на Донбассе и закрепились на новых рубежах - волонтер

По словам волонтера, украинские военные закрепились на новых рубежах и высотах.

В зоне операции Объеденных сил один из пехотных батальонов одной из бригад ВСУ улучшил свои позиции.

Из-за систематических обстрелов со стороны боевиков украинские военные "были вынуждены улучшить и обезопасить свои передовые позиции", пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"В результате переноса своих опорников батальон продвинулся вперед более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество", - рассказал волонтер.

По словам Мысягина, теперь там все поменялось: существует угроза жизни для террористов. "И никаких нарушений, все в рамках Минских договоренностей", - подытожил он.

Как сообщал пресс-центр ООС, поздно вечером 20 мая украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков.