Украинские военные продвинулись на 2 км на Донбассе и закрепились на новых рубежах - волонтер

15:50, 21 мая 2018
Война
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ВСУ продвинулись вперед более чем на 2 км / фото facebook.com/pressjfo.news

Из-за систематических обстрелов со стороны боевиков украинские военные "были вынуждены улучшить и обезопасить свои передовые позиции", пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. 

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"В результате переноса своих опорников батальон продвинулся вперед более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество", - рассказал волонтер. 

По словам Мысягина, теперь там все поменялось: существует угроза жизни для террористов. "И никаких нарушений, все в рамках Минских договоренностей", - подытожил он.

Как сообщал пресс-центр ООС, поздно вечером 20 мая украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков.

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Теги: #военные#Донбасс#продвижение ВСУ на Донбассе