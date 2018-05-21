В Марьинке в результате обстрела боевиков погиб местный житель

18:14, 21 мая 2018
Война
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Мирный житель Марьинки погиб в результате вражеского обстрела / УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"36-летний житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиками этого населенного пункта. Как доложил мне глава Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз, Михаил, так звали мужчину, вышел на свой двор на окраине Марьинки в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. Скорая, приехавшая по вызову, констатировала смерть. Но забрать мужчину не успели - боевики усилили огонь, и медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние", - отметил он.

По сообщению главы района, в настоящее время боевики продолжают вести огонь по городу.

19 мая сообщалось, что боевики обстреляли из 120 мм минометов жилой сектор Зайцево с направления населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела поврежден дом.

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Теги: #війна#Донбас