Сложился пополам: террористы взорвали мост на трассе Хрустальный - Луганск (фото)
10:43, 21 мая 2018Война
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Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.
Мост расположен возле поселка Ивановка / фото: Вконтакте
На Донбассе боевики взорвали мост на трассе Хрустальный (до декомунизации - Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Официального подтверждения пока нет.
Транспорт едет в объезд / фото: Вконтакте
Как сообщают в социальных сетях, транспорт едет в объезд через населенный пункт Софиевка, а также собщают про объезд через 21 шахту. Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.
Как сообщал УНИАН, боевики из минометов обстреляли жилые дома в Зайцево. Интенсивные боевые действия также продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.
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