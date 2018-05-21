Сложился пополам: террористы взорвали мост на трассе Хрустальный - Луганск (фото)

Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.

На Донбассе боевики взорвали мост на трассе Хрустальный (до декомунизации - Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Официального подтверждения пока нет.

Как сообщают в социальных сетях, транспорт едет в объезд через населенный пункт Софиевка, а также собщают про объезд через 21 шахту. Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.

Как сообщал УНИАН, боевики из минометов обстреляли жилые дома в Зайцево. Интенсивные боевые действия также продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.