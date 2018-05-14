Спецпредставитель США Волкер прибыл на Донбасс

20:49, 14 мая 2018
Война
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Курт Волкер / REUTERS

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Об этом в своем Twitter сообщает украинская служба Голоса Америки.

«Специальный представитель США только что прибыл на Донбасс», – говорится в сообщении.

Раньше Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат. По информации СМИ, он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и широкие полномочия по Украине как таковой.

По словам самого Волкера, на Донбассе он намерен «увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе».

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Теги: #Донбасс#Курт Волкер