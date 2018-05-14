Спецпредставитель США Волкер прибыл на Донбасс
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.
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Об этом в своем Twitter сообщает украинская служба Голоса Америки.
«Специальный представитель США только что прибыл на Донбасс», – говорится в сообщении.
Специальный представитель США @SpecRepUkraine только что прибыл на Донбасс. Команда Голоса Америки с ним чтобы пролить свет на гуманитарный кризис и последствия войны вызваны российской агрессией.— Голос Америки (@chastime) 14 мая 2018 г.
Раньше Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат. По информации СМИ, он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и широкие полномочия по Украине как таковой.
По словам самого Волкера, на Донбассе он намерен «увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе».