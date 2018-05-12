Служба безопасности продолжает собирать доказательства участия вооруженных сил РФ в боевых действиях на Донбассе и обстрелах гражданского населения.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ собирает доказательства участия российской армии в обстреле Краматорска в 2015 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил журналистам во время рабочего визита в Черкасскую область.

По его словам, Служба безопасности продолжает собирать доказательства участия вооруженных сил РФ в боевых действиях на Донбассе и обстрелах гражданского населения.

«Такая же работа сейчас проводится по сбору доказательств участия российской армии в обстреле города Краматорск и, я думаю, не пройдет много времени и мы эти доказательства обязательно предоставим», - добавил Грицак.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2015 года в результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, более 60 были ранены, в том числе шестеро детей.