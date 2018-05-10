Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг (видео)

Украинский флаг поднялся в небо при помощи наполненных гелием воздушных шариков желтого и синего цветов.

В небо над оккупированной Горловкой на Донбассе в среду, 9 мая, украинские патриоты запустили флаг Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", - говорится в сообщении.

Украинский флаг поднялся в небо при помощи наполненных гелием воздушных шариков желтого и синего цветов.

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 20 апреля, в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый флаг Украины и красно-черный флаг УПА.