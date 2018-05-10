Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг (видео)

01:18, 10 мая 2018
Война
1618
Флаг Украины, иллюстрация / фото УНИАН

Читайте такжеНациональный гимн Украины прозвучал в оккупированном Донецке в День Независимости (видео)

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", - говорится в сообщении.

Украинский флаг поднялся в небо при помощи наполненных гелием воздушных шариков желтого и синего цветов.

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 20 апреля, в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый флаг Украины и красно-черный флаг УПА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#Украина#оккупация#флаг#Горловка