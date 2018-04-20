В центре Донецка вывесили украинский флаг (фото)

15:16, 20 апреля 2018
Война
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Флаг вывесили неизвестные / фото 62.ua

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Флаг появился в городе на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества, передает местный сайт 62.ua.

Место патриотической акции от здания "МГБ ДНР" отделяет всего 600 метров.

Ранее над оккупированными территориями на Донбассе был поднят огромный флаг Украины. Волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах.

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Теги: #Донецк#ДНР#Украина#флаг