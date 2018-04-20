В центре Донецка вывесили украинский флаг (фото)
15:16, 20 апреля 2018Война
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Красно-черный флаг ОУН и сине-желтый появились на недострое в Донецке.
Флаг вывесили неизвестные / фото 62.ua
В пятницу, 20 апреля, в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый флаг Украины и красно-черный флаг УПА.
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Флаг появился в городе на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества, передает местный сайт 62.ua.
Место патриотической акции от здания "МГБ ДНР" отделяет всего 600 метров.
Ранее над оккупированными территориями на Донбассе был поднят огромный флаг Украины. Волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах.
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