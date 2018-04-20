В центре Донецка вывесили украинский флаг (фото)

Красно-черный флаг ОУН и сине-желтый появились на недострое в Донецке.

В пятницу, 20 апреля, в Донецке неизвестные патриоты вывесили на недострое в центре города сине-желтый флаг Украины и красно-черный флаг УПА. Читайте такжеВ "ЛНР" на админзданиях появились российские флаги (фото) Флаг появился в городе на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества, передает местный сайт 62.ua. Место патриотической акции от здания "МГБ ДНР" отделяет всего 600 метров. Ранее над оккупированными территориями на Донбассе был поднят огромный флаг Украины. Волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах.

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