На позиции украинских бойцов на Донбассе начали прилетать неизвестные российские боеприпасы (видео)

Чем дольше длится война, тем больше новейшего оружия враг испытывает на бойцах, говорится в сюжете.

На украинских позициях в Приазовье начали взрываться неизвестные российские боеприпасы. И это еще не 9 мая, говорят защитники. Именно в этот день обычно активизируются пророссийские террористы.

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"Здесь видели и на себе испытали немало: от беспроводных ПТУРов и фосфорных мин до чрезвычайно мощных и бесшумных патронов", - говорится в сюжете "2+2".

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась напряженной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии разграничения.