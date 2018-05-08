На позиции украинских бойцов на Донбассе начали прилетать неизвестные российские боеприпасы (видео)

20:38, 08 мая 2018
Война
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На украинских позициях в Приазовье начали взрываться неизвестные российские боеприпасы. И это еще не 9 мая, говорят защитники. Именно в этот день обычно активизируются пророссийские террористы.

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"Здесь видели и на себе испытали немало: от беспроводных ПТУРов и фосфорных мин до чрезвычайно мощных и бесшумных патронов", - говорится в сюжете "2+2".

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась напряженной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии разграничения.

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Теги: #военные#Донбасс#боеприпасы