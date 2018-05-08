Сутки на Донбассе: боевики применили артиллерию, ранены двое украинских военных

Противник 15 раз применял запрещенное вооружение.

За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии разграничения.

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Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, противник 15 раз применял запрещенное вооружение. Обстрелы продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино. Также обстрелы продолжались вблизи Зайцево, там зафиксировали 27 разрывов пушечных снарядов.

"Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых. Сейчас им оказана квалифицированная медицинская помощь, они эвакуированы в госпиталь. По данным разведки, один боевик уничтожен, 5 ранены", - говорится в сообщении ООС.

Как сообщал УНИАН, по сутки 6 мая боевики 80 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из артиллерии, минометов и танков.