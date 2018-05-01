Военный на Донбассе совершил самоубийство из-за неразделенной любви – штаб
16:51, 01 мая 2018Война
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Командование Объединенных сил обещает провести детальное расследование инцидента и обнародовать его результаты.
Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь / фото president.gov.ua
Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий.
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Как сообщает пресс-центр Штаба операции Объединенных сил, об этом на сегодняшнем брифинге заявил командующий ОС генерал-майора Валерий Залужный.
Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь.
«На месте работала следственная группа национальной полиции. Продолжается расследование. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. И еще раз подчеркиваем, что самое дорогое, что есть у человека - это его жизнь», – говорится в сообщении.
Отмечается, что командование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы.
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