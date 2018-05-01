В Минобороны рассказали о первых сутках ООС на Донбассе: ранены 4 военных

Ранее в пресс-центре Операции объединенных сил сообщали о трех пострадавших за минувшие сутки.

За первые сутки проведения Операции объединенных сил на востоке Украины в результате обстрелов боевиков ранения получили четверо украинских военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-центре Операции объединенных сил сообщали, что за минувшие сутки оккупанты 44 раза обстреляли позиции ВСУ, ранения получили трое военнослужащих.