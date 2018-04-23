"Феерическая история": боевики "ЛНР" "кинули" местных поставщиков на крупную сумму - журналист (документ)

В Луганске боевики не смогли нормально наладить работу даже такого простого бизнеса, как сеть отжатых магазинов.

Сеть супермаркетов "Народный", бывшие отжатые АТБ, в Луганске кинула поставщиков и не вернула им полмиллиона рублей за поставленные товары.

Некое ООО "Бизнес лидер", которое решило посотрудничать с украденными у украинского собственника магазинами, теперь добивается возврата задолженности и пишет главарю "ЛНР" Пасечнику челобитные с просьбами вернуть деньги, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

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"Обещают обратиться за помощью к Путину, если Пасечник им ничего не отдаст. Интересно, почему к Путину? Его же "там нет". Или когда дело касается денег, то все-таки выясняется, что есть?", - подчеркнул он.

"Феерическая история. Люди, которые считали, что можно поставлять товары ворам и мародерам, теперь искренне удивлены, что воры их внезапно обманули", - добавил журналист.

Теперь обманутые поставщики на полном серьезе пишут письма с просьбой о "защите законных интересов", отметил Казанский.

"Самое поразительное, что в Луганске боевики не смогли нормально наладить работу даже такого простого бизнеса, как сеть магазинов. Ведь не понадобилось даже никаких вложений. Просто захватили работающую сеть АТБ, сменили вывеску и стали торговать дальше. Что может быть проще? Нет, даже это у них развалилось. По всей области теперь стоят заброшенные супермаркеты. Что уж говорить о более сложных производствах", - подытожил он.

Ранее Казанский рассказал, что на кладбищах оккупированного Донбасса начали воровать не только металлические изделия, но и гранитные надгробия. В подконтрольном боевикам Енакиево это становится массовым явлением.