Боевики обстреляли частный сектор Авдеевки - Жебривский

Полиция расследует инцидент как теракт.

В ночь на среду, 11 апреля, боевики российско-оккупационных бандформирований обстреляли частный сектор Авдеевки.

Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, в результате обстрелов разрушены здания, пострадавших нет.

"Ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова... люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

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Как сообщили в полиции Донецкой области, происшествие квалифицировали как террористический акт.

"Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции сейчас находится в пострадавшем районе, обследует территорию, собирает информацию о других повреждениях и оказывает помощь мирным жителям. Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел со стороны Донецка начался в 20:00 и закончился в 5:00.

"В результате попадания снарядов пострадали дома, расположенные по улице Лермонтова. Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывными волнами выбиты стекла. К счастью, жильцы не пострадали", - заявили в полиции.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 10 апреля, боевики совершили 64 обстрела позиций сил АТО. Вследствие обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, один военный - боевую травму.

На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120-мм минометов попали укрепления сил АТО вблизи, в частности, Авдеевки.