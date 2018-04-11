На Донбассе снова неспокойно: 64 обстрела, четверо украинских военных ранены (видео)

Пострадавших на Донбассе защитников оперативно доставили в лечебные учреждения.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня.

Агрессор совершил 64 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение, пишет на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

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На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120-мм минометов попали укрепления бойцов вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и шахты "Бутовка". Также вблизи Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песков, Талаковки, Лебединского и шахты "Бутовка" из минометов калибра 82 мм. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, шахты "Бутовка", Опытного, Новотроицкого и Павлополя, из БМП – по защитникам Песков, Гнутово и Красногоровки, а вблизи Широкино применили противотанковый ракетный комплекс.

На Луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал укрепления украинских военных вблизи Новоалександровки, а вооружение БМП применил в районе Луганского.

"В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения", - говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, 10 апреля жители Мариуполя сообщали о громкой канонаде, как в 2014 году. "Что-то, возможно, бахает с востока", "Левый. Громко", - писали мариупольцы.