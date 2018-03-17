Россия снимает фейковые ролики о войне на Донбассе – разведка

По информации ГУ разведки Минобороны Украины, в одном из снятых видеороликов с участием представителей российских СМИ и боевиков "ДНР" речь идет о якобы нарушении украинскими войсками режима прекращения огня.

Российские военные пропагандисты готовят очередные фейковые видеоматериалы антиукраинского направления о якобы неправомерных действиях Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и линии соприкосновения. Об этом во время пресс-брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута. «По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса», - сказал он. Читайте такжеВ "ДНР" выдают российские автобусы за собственные - журналист (фото) По словам спикера, один из фейковых видеороликов снимался в районе Новоазовска (Донецкая область) с целью «фабрикации недостоверных сообщений о нарушениях украинской стороной режима прекращения огня». В съемке этого видеоматериала участвовали боевики 1-го армейского корпуса «ДНР». «К съемкам привлекались российские СМИ и депутаты российских оккупационных администраций», - добавил Праута.

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