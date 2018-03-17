Россия снимает фейковые ролики о войне на Донбассе – разведка

14:45, 17 марта 2018
Война
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Российские военные пропагандисты готовят очередные фейковые видеоматериалы о войне на Донбассе / фото Минобороны Украины

Об этом во время пресс-брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса», - сказал он.

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По словам спикера, один из фейковых видеороликов снимался в районе Новоазовска (Донецкая область) с целью «фабрикации недостоверных сообщений о нарушениях украинской стороной режима прекращения огня». В съемке этого видеоматериала участвовали боевики 1-го армейского корпуса «ДНР».

«К съемкам привлекались российские СМИ и депутаты российских оккупационных администраций», - добавил Праута.

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