Сутки в АТО: террористы обстреляли защитников Водяного и Лебединского из минометов

07:26, 16 марта 2018
Война
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REUTERS

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрела укреплений сил АТО неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На Донецком направлении боевики обстреляли из 82 мм минометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Лебединского.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.

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Теги: #АТО#Донбас#ЗСУ