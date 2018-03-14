Отсутствие связи в "ЛДНР": в Минске договорились о возобновлении работы Vodafone на оккупированном Донбассе

Восстановление связи будет происходить силами компании “Водафон Украина” при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигнута договоренность об алгоритме восстановления мобильной связи на территории оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет проводится силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - сообщила она.

Также сказано, что чрезвычайно важно, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на ОРЛО с целью открытия КПВВ "Золотое".

"Украинская сторона также в очередной раз озвучила требование безотлагательно вернуть подвижной состав "Укрзализныци"- речь идет о более 30 тысячах грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов", - отметила Олифер.

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Как сообщал УНИАН, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

15 января компания Vodafone обратилась ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад к "серой зоне".

19 января предоставление услуг Vodafone было возобновлено на неподконтрольной территории Луганщины.

28 февраля на заседании ТКГ контролируемые Россией боевики предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи оператора Vodafone в Донецкой области.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украины территорией.