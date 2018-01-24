Vodafone отказывается налаживать связь в ОРДО без гарантий безопасности

Компания Vodafone-Украина не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Vodafone-Украина Виктория Рубан, сообщает "Радио Свобода".

"Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем с украинскими лицензиями, выданными нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", – заявила Рубан.

Представитель компании добавила, что даже при получении официального разрешения на въезд на оккупированную территорию, без гарантий безопасности компания никого посылать туда не будет.

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"На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей... Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", – сказала пресс-секретарь.

По словам Рубан, вопрос восстановления связи на Донбассе планируют обсудить на последующих переговорах контактной группы в Минске.

Напомним, 11 января были повреждены магистральные кабели линий связи, за что в самопровозглошенных "ДНР" и "ЛНР", а также частично в подконтрольной Донецкой области пропала связь.

19 января предоставление услуг мобильной связи оператором Vodafone Украина было восстановлено на неподконтрольной территории Луганской области.