"Донбасс, вставай! Россия тебя предала! ": в Луганске задержали пенсионерку за расклейку проукраинских листовок

Задержанную в Луганске пенсионерку обвинили в пособничестве "украинской диверсионно-разведывательной группе".

В Луганске "полиция" "ЛНР" задержала почти 70-летнюю женщину. Она якобы расклеивала проукраинские листовки.

А потом у нее в квартире якобы изъяли целый склад взрывчатки, передает "Радио Свобода".

В начале февраля группировка "ЛНР" обнародовала "закон" "О противодействии экстремистской деятельности". Такой провозглашены даже призывы к "нарушению целостности ЛНР". А "гражданами ЛНР", на которых распространяется "закон" прежде всего, названы все, кто проживал на территории оккупированной Луганщины на 12 мая 2014 года.

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Задержанную пенсионерку обвинили в проукраинской пропаганде. А затем – в пособничестве "украинской диверсионно-разведывательной группе".

Соседям пенсионерки участковый "полицейский" рассказал, что ее задержали за расклеивание листовок. Также пост об аресте появился в соцсети:

"Радио Свобода" удалось узнать, что пенсионерку обвиняют в том, что она якобы в 20 минутах ходьбы от своего дома, на доме №2 в кв. Левченко, "расклеивала листовки с украинской символикой и текстом "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину". Якобы изъято 12 открыток.

Также ей "шьют" незаконное приобретение и хранение оружия.