Матиос объяснил, с какой военной силой приходится воевать украинской армии на Донбассе

Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформированы два армейских корпуса.

По состоянию на сегодня на оккупированных территориях Донбасса находятся до 40 тысяч вооруженных людей.

Читайте такжеНа Донбассе за сутки погиб один украинский воин, еще трое бойцов ранены

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Оно (количество вооруженных людей на оккупированных территориях, - ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно - до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - сказал он.

Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформированы два армейских корпуса. Это "Первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со "штабом" в Донецке, второй - "Армейский корпус народной милиции" со "штабом" в Луганске.

"Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. лиц военных только в "ДНР", 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область", - добавил Матиос.