Матиос заявил о передаче в международные суды доказательств участия РФ в войне против Украины

23:35, 20 февраля 2018
Война
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Матиос назвал количество задержанных военными спецслужбами за время войны на Донбассе россиян / фото УНИАН

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Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

"Военными спецслужбами были задержаны при различных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, установлены - трое кадровых военнослужащих. По всем обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях", и вынесены приговоры, не отменены. То есть вся "линейка" украинского законодательства пройдена, и это документальные данные, которые дают возможность нам обращаться, и эти документы уже переданы через МИД в международных судебные институты для подтверждения факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое ранены.

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Теги: #АТО#война на Донбассе