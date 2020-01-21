Если нет сил терпеть до весны: средиземноморский уик-энд на День влюбленных

Пожалуй, одним из самых оптимальных вариантов для украинского туриста вырваться на несколько дней в теплые края, чтобы было близко, требовались минимум подготовки и обошлось не слишком дорого, окажется Средиземноморье. И вот почему.

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Во-первых, здесь очень большие просторы для выбора. Условно к современному Средиземноморью относят 26 стран: 5 в Африке (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис), 6 в Азии (Израиль, Кипр, Ливан, Палестина, Сирия, Турция) и, наконец, 15 в Европе (Албания, Босния і Герцеговина, Гибралтар, Греция, Испания, Италия, Мальта, Монако, Словения, Хорватия, Франция, Черногория, а также Ватикан, Португалия и Сан-Марино, не имеющие прямого выхода к Средиземному морю, но характеризующиеся средиземноморским климатом). Все это страны с разными культурами, разными религиями, на разных континентах и с разной стоимостью туристических услуг, где каждый сможет найти себе что-то на свой вкус и бюджет. При этом большинство из этих стран являются безвизовыми для украинцев. С полным списком стран, куда граждане Украины могут отправиться в путешествие без визы, читайте в нашем предыдущем материале.

Во-вторых, как вы уже поняли, региону присущ субтропический средиземноморский климат. А потому здесь тепло даже в зимние месяцы, хотя и не без осадков с сильными ветрами. Возможно, в феврале вы еще не сможете искупаться в море, но это все равно будет намного ближе к весне. Плюс даже зимой здесь много зелени, цветов и свежих фруктов. А чего только стоит вкусная и полезная средиземноморская кухня!

В-третьих, Средиземноморье, особенно его европейская часть, очень даже доступна для украинцев в плане дороги – по многим направлениям из Киева летает немало бюджетных авиалиний. Или же вы всегда сможете попасть туда через один из крупных европейских пересадочных аэропортов. Например, в Кракове или Вене, куда из Украины выполняется много рейсов лоукостеров. Или же доехать наземным транспортом – тем более, что в последнее время появилось намного больше выгодных предложений от железнодорожных перевозчиков, учитывая принятый недавно курс на сокращение авиаперевозок внутри ЕС.

В-четвертых, Средиземноморье – регион с богатой историей. Когда-то здесь процветали древнейшие цивилизации – Древний Египет, Финикия, Эгейская культура, Древняя Греция, а позже эту территорию захватила Римская империя, превратив ее в наиболее развитый регион Древнего мира. А потому вам здесь точно будет что посмотреть – руины античных городов, старинные римские амфитеатры, величественные соборы, уютные купеческие улочки, а также музеи с богатейшими коллекциями.

В-пятых, в феврале здесь обычно несезон. А потому у вас будет больше возможностей для спокойных прогулок без толп туристов, вы сможете избежать огромных очередей, да и ночлег подешевле будет легче найти. Если же вы остро настроены на то, чтобы покупаться – придется дождаться апреля. Тогда уж точно можно будет смело окунаться в море. Хотя, поговаривают, что наши смельчаки, привыкшие к холодам, запросто купаются и в феврале, когда погода солнечная.

Это далеко не полный список «плюсов» в пользу средиземноморского отдыха. Мы остановимся на тех направлениях, куда из Украины легче всего выбраться самостоятельно на несколько дней с минимальными расходами и максимальными впечатлениями. При этом мы сознательно остановились на крупных и популярных городах, куда есть прямые перелеты, поскольку при коротком путешествии тратить много времени на переезды все же утомительно.

Кипр – гостеприимство, экономия и коты

Небольшое островное государство Республика Кипр в восточной части Средиземного моря находится на рубеже Европы и Азии, а потому здесь можно заметить отголоски обеих культур. В последние годы страна динамично развивается в плане туризма – восстанавливает памятники архитектуры и обустраивает инфраструктуру, стараясь сделать акцент не только на раскрученные курорты Айя-Напа и Пафос, но и на крупные бизнес-центры Лимасол и Ларнака. И при всем этом цены на Кипре очень даже приятные, а по улицам всюду бегают котики, способные растопить любое сердце. Подробнее об особенностях туристического Кипра читайте в нашем предыдущем материале.

Кто летает на Кипр в феврале:

- Ryanair дважды в неделю (среда и воскресенье) выполняет рейсы из Киева в Пафос, цены на билеты стартуют от 18,99 евро без багажа.

- Wizz Air дважды в неделю (четверг и воскресенье) выполняет рейсы из Киева в Ларнаку, цены на билеты стартуют от 989 гривень без багажа.

- Sky Up дважды в неделю (среда и суббота) выполняет рейсы из Киева в Ларнаку, цены на билеты стартуют от 1270 гривень без багажа.

- МАУ четырежды в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) выполняет рейсы из Киева в Ларнаку, цены на билеты стартуют от 1870 гривень без багажа.

Где остановиться на Кипре:

Айия-Напа – главный курорт Кипра в 50 километрах от Ларнаки, известен самой развитой туристической инфраструктурой в стране, отличными пляжами и большим обилием достопримечательностей. На начало февраля на популярных сервисах по бронированию жилья здесь доступно около 40 предложений, начиная от частных апартаментов по цене 14 евро с человека в сутки в центре города и одноместных номеров в отелях от 35 евро за ночь.

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Пафос – еще один популярный курорт Кипра, в древнегреческой мифологии известный как место рождения богини любви Афродиты. Город входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО благодаря сохранившимся остаткам древнегреческой цивилизации. В Пафосе чуть теплее, чем в других частях Кипра, и есть собственный аэропорт (хотя и от Ларнаки сюда ехать всего 140 километров). Здесь намного больше предложений по размещению – порядка 120 на начало февраля, но и цены чуть дороже – частные апартаменты и номера в апарт-отелях по цене от 22 евро с человека в сутки и одноместные номера в отелях по цене от 29 евро за ночь.

Ларнака – третий по величине город Кипра только начинает развиваться как туристическое направление, и за последние пару лет здесь добились заметных успехов. Уже есть немало вариантов, где остановиться – порядка 150 предложений на начало февраля с ценами от 17 евро с человека за ночь. Ларнака подойдет для тех, кто настроен вырваться в тепло всего на пару дней, поскольку у города свой аэропорт и не придется тратить много времени на дорогу. В городе есть, что посмотреть за пару дней – Ларнакский замок, церковь Святого Лазаря, набережная и пляжи, а также новые современные кафе и рестораны. Если же едете на Кипр на дольше и не хотите заскучать, отсюда очень легко доехать в любую другую точку страны.

Лимасол – второй по величине город Кипра в 70 километрах от Ларнаки, считающийся главным финансовым и культурным центром страны. Благодаря наличию музеев, исторических достопримечательностей и заведений развлекательной индустрии (недалеко даже свой аналог Лас-Вегаса строят), город отлично подойдет для отдыха в межсезонье, когда нет возможности целыми днями валяться на пляже. На начало февраля в Лимасоле доступно около 140 предложений по размещению с ценами от 25 евро с человека.

Греция – расслабленность, античность и мусака

Иногда можно услышать отзывы, что Греция – скучное направление для отдыха. Однако мы все же готовы с этим поспорить, тем более, что греки – народ очень жизнерадостный, открытый и общительный, а еще они умеют отдыхать – будь то вечерние посиделки на балконе в кругу родных и соседей, будь то бурная ночная жизнь. Ну и не забываем о прекрасной греческой кухне (обязательно попробуйте мусаку!).

Кто летает в Грецию в феврале:

- Ryanair дважды в неделю (вторник и суббота) выполняет рейсы из Киева в Афины, цены на билеты стартуют от 14,99 евро без багажа.

- Wizz Air дважды в неделю (вторник и суббота) выполняет рейсы из Киева в Афины, цены на билеты стартуют от 1139 гривень без багажа, и дважды в неделю (понедельник и пятница) из Киева в Салоники, цены на билеты стартуют от 639 гривень без багажа.

- МАУ четырежды в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье) выполняет рейсы из Киева в Афины, цены на билеты стартуют от 1800 гривень без багажа.

- греческие авиалинии Aegean Airlines летают из Украины только в летний сезон, начиная с апреля. Однако ими можно воспользоваться, если не планируете задерживаться в Афинах – тогда вы можете легко долететь на греческие острова Крит, Корфу, Милос и другие по цене в среднем от 50 евро.

Где остановиться в Греции:

Афины – если вы еще ни разу не были в Греции и у вас немного времени, то для первого знакомства вполне подойдет столица, которая не нуждается в особом представлении. Главные памятники античности, старинные улочки, многолюдные кварталы и очень позитивные-дружелюбные местные – это все об Афинах. Еще один плюс – низкие цены, если сравнивать с более зажиточными европейскими странами. На данный момент в городе доступно более 1800 вариантов размещения на начало февраля, начиная от предложений в общих номерах хостелов по 7 евро за ночь и простеньких двухместных номеров по 13 евро за ночь. Подробнее о «раннем» отдыхе в Афинах читайте в нашем предыдущем материале.

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Салоники – второй по величине город Греции, также отличающийся большим количеством памятников античной, византийской и османской культур. Находится примерно в 500 километрах от столицы на берегу Эгейского моря. На начало февраля в Салониках осталось мало предложений по размещению – порядка 25, но что-то подобрать всегда можно. Цены стартуют от 15 евро за койко-место в общих номерах хостелов, а вот доступные апартаменты и номера в отелях недешевые – большинство дороже 100 евро за ночь.

Ханья, остров Крит – полный список всех островов Греции включает в себя более 1400 островов, из которых 227 заселены. Однако мы обратим внимание на самый большой из них – Крит. На острове имеется три аэропорта, причем два из них международные (Ираклион и Ханья) и один местный (Сития), что делает его очень удобным. Также с материка добраться до острова можно водным транспортом. Второй по величине город Крита – Ханья, известен своим венецианским портом XIV века, узкими улочками и отличными прибрежными ресторанами. На начало февраля там доступно около 170 предложений по размещению – койки в общих номерах хостелов от 10 евро и одноместные номера от 18 евро за ночь. Подробнее об отдыхе на Крите читайте в нашем предыдущем материале.

Испания – готика, музеи и сиеста

Пожалуй, Испания наряду с Италией и Португалией, о которых также речь пойдет чуть ниже, являются одними из самых популярных среди украинцев направлений Средиземноморья. Здесь невероятная архитектура и огромнейшее количество уникальных музеев. А сами испанцы известны своим страстным темпераментом и особо расслабленным подходом к жизни. Кажется, они способны радоваться несмотря ни на что. А еще Испания – это сиеста, с вином, паэльей и вкуснейшими морепродуктами.

Кто летает в Испанию в феврале:

- Ryanair пять раз в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье) выполняет рейсы из Киева в Барселону, цены на билеты стартуют от 46,99 евро без багажа, дважды в неделю (вторник и суббота) из Киева в Валенсию, цены на билеты стартуют от 65,99 евро без багажа, и пять раз в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье) из Киева в Мадрид, цены на билеты стартуют от 37,99 евро без багажа.

- Sky Up трижды в неделю (понедельник, среда и суббота) выполняет рейсы из Киева в Барселону, цены на билеты стартуют от 1904 гривень без багажа, и трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье) из Киева в Аликанте, цены на билеты стартуют от 1663 гривень без багажа, остальные испанские направления авиакомпании будут доступны с апреля-мая.

- МАУ четыре дня в неделю (понедельник, среда, пятница и суббота) выполняет рейсы из Киева в Барселону, цены на билеты стартуют от 2696 гривень без багажа, и семь дней в неделю из Киева в Мадрид, цены на билеты стартуют от 2044 гривень без багажа, остальные испанские варианты от МАУ не особо выгодны.

Где остановиться в Испании:

Барселона - столица Каталонии пользуется особой популярностью в украинского туриста. Во-первых, потому что туда выполняется много рейсов, во-вторых, потому что место это на слуху, ведь о нем доступно много информации, а в лентах соцсетей регулярно мелькают фото друзей с отдыха в Барселоне. Город знаменит бесчисленным количеством архитектурных шедевров, богатыми музейными коллекциями и, разумеется, морем. Это отличное место для начинающих путешественников (только внимательно следите за кошельками и прочими ценностями!), а чтобы обойти его полностью, точно не хватит целого уик-энда. На начало февраля в городе доступно около 820 предложений по размещению – начиная от койко-мест в общих номерах хостелов за 8 евро и двухместных номеров за 23 евро. Подробнее об отдыхе в Барселоне читайте в нашем предыдущем материале.

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Мадрид – столица Испании в первую очередь известна как влиятельный культурный центр, где расположено множество музеев международного масштаба, среди которых Музей Прадо, Центр искусств королевы Софии, Музей Тиссена-Борнемисы, Форум Мадрид и многие другие. Город находится в центре страны, а потому не имеет выхода к морю, потому здесь чуть холоднее, чем в той же Барселоне. Тем не менее, средние температуры февраля в Мадриде порядка 7,5 градусов тепла. На начало февраля в городе доступно около 700 предложения по размещению – койко-места в общих номерах хостелов по 15 евро за ночь и одноместные номера не в самом центре города от 30 евро за ночь.

Валенсия – это город более чем с 2-тысячелетней историей, справедливо занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Средневековое здание шелковой биржи Лонха-де-ла-Седа в позднем готическом стиле, группа древних ворот вокруг Валенсии, многочисленные церкви, роскошные дворцы и уютная старинная городская застройка – все это туристическая Валенсия. Однако главной гордостью города является Валенсийский готический собор, построенный в 13 веке и известный как "дом" Святого Грааля. А еще в городе заметно теплее – средняя температура февраля здесь 12,5 градусов тепла. На начало февраля в Валенсии доступно около 320 вариантов размещения – койки в общих номерах хостелов от 10 евро и одноместные номера от 17 евро. Подробнее об отдыхе в Валенсии читайте в нашем предыдущем материале.

Аликанте – этот город заметно уступает по размерам трем предыдущим, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет больше покоя вдали от крупных туристических центров. Тем более, в Аликанте есть прямые рейсы из Киева, да и от Валенсии сюда ехать примерно 170 километров. Еще одним плюсом этого места является то, что здесь заметно теплее – средние температуры февраля в Аликанте составляют 17,6 градусов тепла, а потому если повезет, сможете искупаться. На начало февраля в городе доступны около 260 предложений по размещению по цене от 10 евро в общих номерах хостелов и от 12 евро в одноместных номерах поскромнее.

Италия – романтика, карнавал и мода

Хороший климат, древняя архитектура и отменная еда с напитками делает Италию одним из самых популярных туристических направлений в мире. Пиццы, пасты, сыры, джелато, вина и многое другое так и призывают вас пуститься во все тяжкие. Романтика будто витает в воздухе, а красочные карнавальные действа заставят веселиться любого даже самого угрюмого туриста. Ну и не стоит забывать, что Италия – одно из самых лучших мест в Европе для любителей шоппинга.

Кто летает в Италию в феврале:

- Sky Up дважды в неделю (вторник и пятница) выполняет рейсы из Киева в Неаполь, цены на билеты стартуют от 2386 гривень без багажа, и дважды в неделю (четверг и воскресенье) из Киева в Турин, цены на билеты стартуют от 1904 гривень без багажа, остальные итальянские направления авиакомпании будут доступны с марта-мая.

- МАУ семь раз в неделю выполняет рейсы из Киева в Милан, цены на билеты стартуют от 3177 гривень без багажа, семь дней в неделю из Киева в Рим, цены на билеты стартуют от 2936 гривень без багажа, и трижды в неделю (понедельник, четверг и суббота) из Киева в Венецию, цены на билеты стартуют от 2215 гривень без багажа.

Где остановиться в Италии:

Неаполь – третий по величине город Италии со средними температурами февраля 13,2 градуса тепла, помимо собственных архитектурных богатств, известен еще и тем, что совсем недалеко от него находятся Помпеи и Геркуланум — античные города, уничтоженные извержением вулкана Везувий (он тоже совсем рядом). На начало февраля в Неаполе доступно около 2300 вариантов размещения – места в общих номерах хостелов от 5 евро и одноместные номера от 15 евро. Подробнее об отдыхе в Неаполе читайте в нашем предыдущем материале.

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Рим – столица Италии, которую еще именуют Вечным городом, не нуждается в особом представлении. Это один из старейших городов мира и древняя столица Римской империи, а количество местных достопримечательностей от древности и до наших времен просто зашкаливает. На начало февраля в Риме доступны около 4580 предложений размещения по цене от 8 евро в общих номерах хостелов и от 17 евро в одноместных номерах поскромнее. Подробнее о том, как провести незабываемый уик-энд в Риме, читайте в нашем предыдущем материале.

Венеция – знаменитый город на воде и по совместительству один из самых романтичных мест в мире, в последнее время переживает нелегкие времена – то наводнение, то каналы наоборот пересохли, но это совершенно не останавливает потоки туристов в этом удивительный город. Тем более, что с 8 по 25 февраля в этом году там проходит традиционный карнавал, один из самых известных в мире. А потому стоит быть готовым, что в это время там будет невероятно людно, но одновременно очень ярко. На начало февраля в Венеции доступно около 650 вариантов размещения – места в общих номерах хостелов от 13 евро и одноместные номера от 30 евро. Подробнее о Венеции читайте в нашем предыдущем материале.

Милан – второй по величине город Италии, известный как одна из главных мировых столиц моды (в феврале здесь проходит знаменитая миланская неделя моды, одно из главных событий в индустрии). Город не имеет прямого выхода к морю, а средние температуры февраля здесь порядка 9 градусов тепла. Милан – это глобальный город, являющийся важным финансово-экономическим центром. Однако пусть это вас не пугает – здесь точно есть чем заняться и что посмотреть, и это будет совсем другая Италия. Не говоря уже о возможностях для шоппинга. На начало февраля в Милане доступно порядка 1550 предложений по размещению – начиная от коек в хостелах по 8 евро в сутки и одноместных номеров по 25 евро в сутки.

Турин – четвертый по величине город Италии, также не имеющий выхода к морю, но зато находящийся у подножия Западных Альп, а потому тут заметно холоднее, чем в остальной части страны. Считается важным культурным центром северной Италии, также здесь находится большое количество памятников архитектуры. На начало февраля в Турине доступны около 400 предложений по размещению по цене от 20 евро в общих номерах хостелов и от 25 евро в частных апартаментах.

Португалия – тепло, океан и старина

Португалия – одна из трех стран Средиземноморья, которая не имеет прямого выхода к Средиземному морю (она омывается водами Атлантического океана). Однако поскольку здесь средиземноморский климат, ее и относят к этому региону. Это одна из самых теплых частей Европы и потому идеально подойдет для особо теплолюбивых туристов.

Кто летает в Португалию в феврале:

- Wizz Air дважды в неделю (вторник и суббота) выполняет рейсы из Киева в Лиссабон, цены на билеты стартуют от 3119 гривень без багажа.

- МАУ семь раз в неделю выполняет рейсы из Киева в Лиссабон с пересадкой, цены на билеты стартуют от 4209 гривень без багажа, семь дней в неделю выполняет рейсы из Киева в Порту с пересадкой, цены на билеты стартуют от 6096 гривень без багажа, рейсы МАУ в Фаро и Фуншал (остров Мадейра) выполняются с двумя пересадками, занимают от 14 до 24 часов и стоят от 7 тысяч гривень.

Где остановиться в Португалии:

Лиссабон – столица Португалии и одно из самых доступных для украинского туриста мест в этой солнечной стране (средние температуры февраля здесь порядка 17 градусов тепла). Является одним из старейших городов мира и старейшим городом Западной Европы, а потому вы точно найдете, что посмотреть. На начало февраля в Лиссабоне доступны около 1400 предложений по размещению по цене от 5 евро в общих номерах хостелов и от 15 евро в скромных одноместных номерах. Если же надоест сидеть в городе, можно будет выбраться в Синтру – город в 23 километрах от Лиссабона с множеством достопримечательностей, или же отправиться на мыс Рока – самую западную точку Евроазиатского континента в 40 километрах от столицы. Подробности читайте в нашем предыдущем материале.

Порту – второй по величине город Португалии, исторический центр которого расположен на правом берегу реки Дору, в нескольких километрах от места ее впадения в Атлантический океан. Центр города объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием. Средняя температура февраля в Порту составляет 10 градусов тепла. На начало февраля в городе доступно порядка 850 предложений по размещению – начиная от коек в хостелах по 7 евро в сутки и одноместных номеров по 18 евро в сутки.

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Если уже совсем нет сил терпеть до весны, не стоит страдать дома. Лучше смело отправляйтесь в теплые края Средиземноморья, тем более, что это не так далеко и не настолько дорого. Зато полученные эмоции и заряд витамина D точно будут стоить потраченных усилий и денег. И помните: даже если у вас сейчас нет пары - не стоит отказывать себе в романтическом путешествии. Кто знает, быть может именно в дороге вы кого-то встретите. Удачных вам путешествий!

Марина Григоренко