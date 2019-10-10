Осенняя Валенсия: старинный готический город, куда можно сбежать за теплом от осенних холодов

Испанская Валенсия – город, отдыхать в котором можно круглый год. Летом – это отдых на берегу Средиземного моря с широкими песчаными пляжами, осенью-зимой – побег за теплом в мягкие субтропики. А еще Валенсия известна своей старинной готической архитектурой, яркой культурной жизнью и вкусной едой.

Во время Международной туристической выставки UITM-2019, которая проходила в начале октября в Киеве, среди прочих, свои туристические возможности представил Офис по туризму Валенсии / Valencia (Испания).

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Как отметил в своей презентации представитель Офиса по туризму Валенсии Мигель Перез (Miguel Angel Perez), Валенсия – это город более чем с 2-тысячелетней историей, благодаря чему он является одним из крупнейших культурно-исторических центров Европы и справедливо занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Средневековое здание шелковой биржи Лонха-де-ла-Седа (Lonja de la Seda) в позднем готическом стиле; группа древних ворот вокруг Валенсии, наиболее узнаваемыми из которых являются Torres de Serranos; многочисленные церкви, богато украшенные как снаружи, так и изнутри; роскошные дворцы и уютная старинная городская застройка – все это туристическая Валенсии.

Однако главной гордостью города является Валенсийский готический собор (Catedral de Santa María de Valencia), построенный в 13 веке. Кроме того, что он с первого взгляда поражает своей нетипичной архитектурой и богатым внутренним убранством, также собор известен как дом Святого Грааля. Ведь именно в соборе Валенсии хранится чаша, официально признанная католической церковью во главе с Папой Римским Святым Граалем (по легенде, именно из него Иисус Христос пил на Тайной вечере).

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Кстати, в Валенсии настолько много готических элементов в архитектуре и она настолько уникальна, что валенсийскую готику даже выделяют в отдельную категорию.

А еще в городе находится около 50 музеев – как классических художественных, так и современных научно-технических, также есть большой ботанический сад и современный зоопарк. Город вообще очень зеленый, а неподалеку от него находится великолепный природный парк Альбуфера.

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Кстати, о современности. В Валенсии очень гармонично сочетаются историческая застройка и новейшие архитектурные решения. Одним из ярких примеров современной архитектуры считается так называемый Город искусств и наук – комплекс из пяти зданий на осушеном дне городской реки Турия, построенный в конце 20 века: L'Hemisfèric (кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок), Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (научный музей), L'Umbracle (галерея и сад), l'oceanogràfic (крупнейший в Европе океанографический парк) и El Palau de les Arts Reina Sofía (оперный театр и сцена для других театральных постановок). Комплекс окружен парками, ручьями и бассейнами, с многочисленными кафе и барами, и является любимым местом отдыха жителей и гостей города.

Однако Валенсия привлекает туристов не только одними историческими достопримечательностями, но и возможностями для морского отдыха. Ведь расположена она на берегу Средиземноморского моря, а ее особенностью являются широкие песчаные пляжи.

Как отметил в своей презентации представитель Офиса по туризму Валенсии Мигель Перез, достаточно популярными в Венеции стали морские круизы, которые проводятся с апреля по ноябрь. И если в этом году вы уже не успеваете на них попасть, то уже есть расписание на следующий год.

Следует отметить, что благодаря своему субтропическому климату средиземноморского типа Валенсия является отличным вариантом не только для летнего отдыха, но и для туристов, которые хотят вырваться из морозной Украины немного погреться в Европе. Ведь среднегодовая температура в регионе составляет около +18 градусов, и даже в декабре средние температуры здесь около +12,5 градусов.

А еще Валенсия славится своими гастрономическими традициями, во многом сформированными благодаря благоприятному для выращивания фруктов и овощей климату. При этом местная кухня очень богата и разнообразна – здесь и мясо, и рыба, и морепродукты.

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Особенно советуют туристам попробовать валенсийскую паэлью – традиционное испанские блюдо из риса, приправленного оливковым маслом и шафраном. В зависимости от региона ее дополнительные ингредиенты отличаются, и если верить жителям Валенсии, для них традиционной является паэлья с добавлением курицы, кролика и овощей. Впрочем, в зависимости от округа Валенсии, встречаются и более экзотические варианты – с уткой, улитками, морепродуктами и так далее. Ну а 20 сентября в Валенсии устраивают большой праздник – День паэльи.

Следует заметить, что Валенсия вообще богата на многочисленные развлекательные мероприятия - фестивали, концерты, праздники и много всего другого. Так что скучно вам здесь точно не будет.

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Добраться из Киева в Валенсию можно прямыми рейсами от авиакомпании Ryanair, которые в настоящее время выполняются дважды в неделю – по вторникам и субботам. Из Киева самолет вылетает в 11:55, а в Валенсию прибывает уже в 15:10. Обратный самолет из Валенсии улетает в 6:20, а прибывает в Киев – в 11:20. Самые дешевые билеты по данному направлению стоят 32,48 евро – на начало декабря 2019 года и середину января 2020 года. Самые дорогие билеты – на ближайшие даты и праздники. Существенно удешивить стоимость билета можно в дни скидок, которые у Ryanair бывают довольно часто.

При этом достаточно удобным является то, что Аэропорт Венеции, также известен как Аэропорт Манизес (Aeropuerto de Valencia или Aeropuerto de Manises), расположен всего в 8 километрах от города.

Добраться из аэропорта до города можно по автобусной линии MetroBus № 150 за 45 минут, стоимость билета в одну сторону – 1,45 евро. Курсирует он по понедельникам-пятницам с 5:25 до 22:00 каждые 26 минут, по субботам – каждые 35 минут, воскресенье выходной. Подробнее читайте по ссылке.

Также аэропорт с городом соединяют ежедневные линии метро-трамвая №3 и №5. Стоимость одного билета на метро в Валенсии составляет от 1,5 евро. Подробнее можно узнать по ссылке.

Подробнее с туристическими достопримечательностями Валенсии можно узнать по ссылке.

Марина Григоренко