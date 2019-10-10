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Осенняя Валенсия: старинный готический город, куда можно сбежать за теплом от осенних холодов

07:43, 10 октября 2019
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Туризм
Валенсия - город с более чем 2-тысячелетней историей / Фото flickr.com/Andreas Wieser

Во время Международной туристической выставки UITM-2019, которая проходила в начале октября в Киеве, среди прочих, свои туристические возможности представил Офис по туризму Валенсии / Valencia (Испания).

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Как отметил в своей презентации представитель Офиса по туризму Валенсии Мигель Перез (Miguel Angel Perez), Валенсия – это город более чем с 2-тысячелетней историей, благодаря чему он является одним из крупнейших культурно-исторических центров Европы и справедливо занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лонха-де-ла-Седа в Валенсии / Фото visitvalencia.com

Средневековое здание шелковой биржи Лонха-де-ла-Седа (Lonja de la Seda) в позднем готическом стиле; группа древних ворот вокруг Валенсии, наиболее узнаваемыми из которых являются Torres de Serranos; многочисленные церкви, богато украшенные как снаружи, так и изнутри; роскошные дворцы и уютная старинная городская застройка – все это туристическая Валенсии.

Площадь перед Валенсийским готическим собором / Фото visitvalencia.com

Однако главной гордостью города является Валенсийский готический собор (Catedral de Santa María de Valencia), построенный в 13 веке. Кроме того, что он с первого взгляда поражает своей нетипичной архитектурой и богатым внутренним убранством, также собор известен как дом Святого Грааля. Ведь именно в соборе Валенсии хранится чаша, официально признанная католической церковью во главе с Папой Римским Святым Граалем (по легенде, именно из него Иисус Христос пил на Тайной вечере).

В Соборе Валенсии хранится "официально признанный" Святой Грааль / Фото visitvalencia.com

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Кстати, в Валенсии настолько много готических элементов в архитектуре и она настолько уникальна, что валенсийскую готику даже выделяют в отдельную категорию.

А еще в городе находится около 50 музеев – как классических художественных, так и современных научно-технических, также есть большой ботанический сад и современный зоопарк. Город вообще очень зеленый, а неподалеку от него находится великолепный природный парк Альбуфера.

Город искусств и наук в Валенсии / Фото visitvalencia.com

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Кстати, о современности. В Валенсии очень гармонично сочетаются историческая застройка и новейшие архитектурные решения. Одним из ярких примеров современной архитектуры считается так называемый Город искусств и наук – комплекс из пяти зданий на осушеном дне городской реки Турия, построенный в конце 20 века: L'Hemisfèric (кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок), Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (научный музей), L'Umbracle (галерея и сад), l'oceanogràfic (крупнейший в Европе океанографический парк) и El Palau de les Arts Reina Sofía (оперный театр и сцена для других театральных постановок). Комплекс окружен парками, ручьями и бассейнами, с многочисленными кафе и барами, и является любимым местом отдыха жителей и гостей города.

Однако Валенсия привлекает туристов не только одними историческими достопримечательностями, но и возможностями для морского отдыха. Ведь расположена она на берегу Средиземноморского моря, а ее особенностью являются широкие песчаные пляжи.

В Валенсии очень широкие пляжи / Фото wikipedia.org

Как отметил в своей презентации представитель Офиса по туризму Валенсии Мигель Перез, достаточно популярными в Венеции стали морские круизы, которые проводятся с апреля по ноябрь. И если в этом году вы уже не успеваете на них попасть, то уже есть расписание на следующий год.

Морские круизы в Валенсии / Фото visitvalencia.com

Следует отметить, что благодаря своему субтропическому климату средиземноморского типа Валенсия является отличным вариантом не только для летнего отдыха, но и для туристов, которые хотят вырваться из морозной Украины немного погреться в Европе. Ведь среднегодовая температура в регионе составляет около +18 градусов, и даже в декабре средние температуры здесь около +12,5 градусов.

Валенсия - очень зеленый город / Фото wikipedia.org

А еще Валенсия славится своими гастрономическими традициями, во многом сформированными благодаря благоприятному для выращивания фруктов и овощей климату. При этом местная кухня очень богата и разнообразна – здесь и мясо, и рыба, и морепродукты.

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Особенно советуют туристам попробовать валенсийскую паэлью – традиционное испанские блюдо из риса, приправленного оливковым маслом и шафраном. В зависимости от региона ее дополнительные ингредиенты отличаются, и если верить жителям Валенсии, для них традиционной является паэлья с добавлением курицы, кролика и овощей. Впрочем, в зависимости от округа Валенсии, встречаются и более экзотические варианты – с уткой, улитками, морепродуктами и так далее. Ну а 20 сентября в Валенсии устраивают большой праздник – День паэльи.

Валенсийская паэлья / Фото wikipedia.org

Следует заметить, что Валенсия вообще богата на многочисленные развлекательные мероприятия - фестивали, концерты, праздники и много всего другого. Так что скучно вам здесь точно не будет.

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Добраться из Киева в Валенсию можно прямыми рейсами от авиакомпании Ryanair, которые в настоящее время выполняются дважды в неделю – по вторникам и субботам. Из Киева самолет вылетает в 11:55, а в Валенсию прибывает уже в 15:10. Обратный самолет из Валенсии улетает в 6:20, а прибывает в Киев – в 11:20. Самые дешевые билеты по данному направлению стоят 32,48 евро – на начало декабря 2019 года и середину января 2020 года. Самые дорогие билеты – на ближайшие даты и праздники. Существенно удешивить стоимость билета можно в дни скидок, которые у Ryanair бывают довольно часто.

При этом достаточно удобным является то, что Аэропорт Венеции, также известен как Аэропорт Манизес (Aeropuerto de Valencia или Aeropuerto de Manises), расположен всего в 8 километрах от города.

Валенсия ждет / Фото visitvalencia.com

Добраться из аэропорта до города можно по автобусной линии MetroBus № 150 за 45 минут, стоимость билета в одну сторону – 1,45 евро. Курсирует он по понедельникам-пятницам с 5:25 до 22:00 каждые 26 минут, по субботам – каждые 35 минут, воскресенье выходной. Подробнее читайте по ссылке.

Также аэропорт с городом соединяют ежедневные линии метро-трамвая №3 и №5. Стоимость одного билета на метро в Валенсии составляет от 1,5 евро. Подробнее можно узнать по ссылке.

Подробнее с туристическими достопримечательностями Валенсии можно узнать по ссылке.

Марина Григоренко

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Теги: #Испания#Валенсия#путешествия по Европе