Кипр на пороге больших перемен

В последние годы, в том числе благодаря большому количеству бюджетных авиарейсов, в том числе в Ларнаку и Пафос, Кипр стал все чаще обсуждаться среди украинцев как потенциальное место для отдыха или даже сезонного проживания. Кто-то отправляется сюда на недельку-две, чтобы понежиться на солнышке и поплавать в теплом Средиземном море после интенсивного рабочего сезона, а кто-то выбирает его как место для зимовки на несколько месяцев, пока родные края окутывают морозы и заметают снега.

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Так почему же Кипр? Во-первых, здесь потрясающий средиземноморский климат – даже в зимние месяцы температура редко опускается ниже 10 градусов тепла, только ветра сильные. Во-вторых, опять же благодаря климату, здесь здоровые и полезные продукты круглый год. В-третьих, на Кипре какая-то особая атмосфера расслабленности и доброжелательности. В-четвертых, страна буквально живет туризмом, постоянно совершенствую инфраструктуру и возможности для досуга, здесь одних только пляжей с «голубым флагом» почти 80.

А еще Кипр в последние годы динамично развивается, в том числе создавая условиях для бизнеса, инвестиций и переезда иностранных специалистов. Стране удалось довольно быстро выбраться из кризиса марта 2013 года, когда местная банковская система оказалась парализованной на несколько недель. И по состоянию на 2019 год экономика Кипра показывает рост примерно 3,5%, тогда как уровень безработицы снизился до 6%.

Ларнака, Лимасол, Пафос – три двигателя Кипра

Республика Кипр – сравнительно молодое государство, получившее независимость от Великобритании лишь в 1960 году. Однако уже в 1974 году страна оказалась разделена – одну третью часть территории на севере Кипра оккупировали турецкие войска под предлогом «защиты турок-киприотов». Поделенной на две части оказалась и столица Кипра – Никосия. Такое разделение страны сохранилось и до наших дней – южная часть официально признана мировым сообществом, а северная – только Турцией. В какой-то мере эти обстоятельства повлияли на то, что кипрские власти начали делать ставку на другие регионы страны. Тем более, что в Никосии нет моря, близость к которому – большее преимущество для развития города.

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Совершенно не похожие друг на друга города Ларнака, Лимассол и Пафос растянулись примерно на 150 километров вдоль южного берега Кипра, и вполне способны сформировать единую курортную береговую линию. А если добавить к ним еще популярный курорт Айя-Напа – выйдет вообще почти 200 километров. И учитывая, что между городами проложена качественная автодорога, Кипр является очень удобным и мобильным – как для туристов, так и для бизнеса.

Ларнака избавляется от индустриального прошлого

Еще несколько лет назад, когда из Киева начали летать бюджетные рейсы в Ларнаку, при попытке узнать какую-то информацию об этом городе, преимущественно попадались материалы, в которых утверждалось, что город не особо привлекателен для полноценного длительного отдыха. Мол, кругом индустриальный пейзажи, много заброшенных домов, заняться особо нечем. Но все изменилось два года назад, когда «у руля стал» новый мэр Ларнаки Андреас Вирас, который принялся активно реновировать город.

К примеру, разговоры о строительстве нового порта и обустройстве марины Ларнаки велись более 20 лет, но только новым городским властям удалось перейти от слов к делу. Как поясняет мэр Ларнаки, большая реконструкция старого порта Marina Port началась в 2018 году и займет примерно 5 лет. Проектом с объемом инвестиций порядка 1,2 миллиарда евро предусматривается, что обновленный морской порт будет использоваться в основном для целей туризма, а вместо промышленной зоны обустроят новые пляжи.

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Кроме того, сейчас вид города сильно портят огромные танкеры с нефтью, которые отделяют центр Ларнаки от туристической зоны. Потенциал здесь действительно большой, ведь Ларнака включает целых 75 километров береговой линии, большая часть которой не освоена как раз из-за промзоны. Сами танкеры планируют полностью снести до конца 2020 года и перенести в промзону между Ларнакой и Лимассолом.

Безусловно, большие надежды на новый проект возлагает и местный бизнес, ведь проектом также предусматривается строительство элитных жилых и туристических объектов. Один из ярких примеров будущего преображения Ларнаки – открытый в 2018 году пятизвездочный отель Radisson Blu Hotel прямо возле старого порта, ставший на данный момент самым высоким зданием города. Проект был воплощен в жизнь Quality Group – одной из ведущих инвестиционных и строительных организаций Кипра – по франшизе, что большая редкость для группы Radisson Hotels & Resorts, предпочитающей самостоятельно управлять своими филиалами.

В дальнейших планах Quality Group в Ларнаке – уже начатое строительство отеля Radisson Larnaca Beach Resort. На данный момент в Ларнаке, долгое время развивающейся не так активно, всего два отеля категории 5 звезд - Radisson Blu Hotel и Golden Bay Beach Hotel, третьим должен стать как раз Radisson Larnaca Beach Resort.

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Также в Quality Group ведут сразу несколько других крупных проектов, которые должны способствовать развитию Ларнаки и привлечь инвестиции. Среди них – будущий элитный жилой комплекс QN Kition высотой 23 этажа, который должен стать самым высоким зданием города. Или же уже завершенный проект Q City Centre.

Кроме того, в Ларнаке начинается строительство крупнейшего в регионе торгового центра Metropolis Mall с инвестициями примерно 60 миллионов евро. Это будет первый в Ларнаке ТРЦ с концепцией «все в одном»: более 100 магазинов (супермаркет, сетевые магазины одежды и бутики), а также кинотеатр, рестораны, кафе, игровые площадки и многое другое.

Поскольку Ларнака признана девятым по древности городом Европы, немало инвестиций на ее восстановление приходит от ЮНЕСКО и ЕС. Именно благодаря этому городские власти уже обустроили променад Piale Pasha с пальмовой аллеей – своеобразный центр города и главный район туристической жизни с кафе, ресторанами, магазинами и зонами отдыха.

Реновированный променад Ларнаки растянулся примерно на 2 километра от Ларнакского замка (Larnaka Medieval Castle) до пляжа Маккензи (Makenzy Beach). Эту зону особенно любят местные жители, и здесь же расположены модные кафе и рестораны. Например, есть здесь отличный рыбный ресторан Psarolimano Fish Tavern совсем рядом с пляжем Kastella, рыбацкой бухтой и рыбным рынком.

Что еще бросается в глаза в Ларнаке – здесь до сих пор много старых домиков, и на то, чтобы привести их в порядок, нужно немало времени и денег. На помощь приходят в первую очередь инвесторы из Ливана, которые пару лет назад на фоне политического кризиса 2017 года у себя на родине массово выкупали старое жилье в центре Ларнаки, реновировали его, а теперь сдают посуточно в аренду туристам. Это оказалось довольно актуальным для туристов, ведь до масштабной реновации на Кипре наблюдался дефицит жилья, сдающегося посуточно.

Еще один большой проект в Ларнаке – уже завершенный городской парк Larnaca Municipal Park. На Кипре в принципе уделяют большое внимание озеленению, и этот проект отдельный повод для гордости мэра Ларнаки Андреаса Вираса.

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При этом в Ларнаке есть что посмотреть туристам. В первую очередь это православная византийская церковь Святого Лазаря. Церковь была построена в IX веке на месте могилы Лазаря, которого, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус Христос воскресил через четыре дня после смерти. После этого Лазарь перебрался в Китион (старинное название Ларнаки), где стал епископом. В наши дни в церкви хранится часть его мощей, а потому сюда съезжается немало паломников.

Из других достопримечательностей Ларнаки – Древнейшие археологические раскопки Китиона и археологический музей, Ларнакский средневековый замок, Римско-католическая церковь с францисканским монастырем и важная в исламском мире мусульманская святыня — Мечеть Хала Султан Текке.

Любителей природы Ларнака привлекает одноименным соленым озером, являющимся одним из важнейших в Европе мест зимовки птиц – фламинго, диких уток и других водоплавающих.

Лимассол готовится к открытию первого на Кипре казино-курорта

Лимассол в 65 километрах от Ларнаки – второй по величине город страны и важный бизнес-хаб. Именно здесь крутятся «большие деньги», а, соответственно, и строят больше всего элитной недвижимости, а также офисных и коммерческих проектов. Однако и о туризме с развлечениями не забывают.

Большие надежды на Кипре возлагают на казино-курорт City of Dreams, который строится на площади 34 тысячи квадратных метров рядом с торговым центром Лимассола в районе Закаки. Проект ожидается действительно масштабный – более 130 игровых столов, 1200 игровых автоматов, а также люкс-отель на 500 номеров, конференц-зал, выставочный центр площадью, концертный зал, оздоровительный спа-центр, рестораны, бары и многое другое. Завершить его строительство планируют к 2021 году, обойдется проект примерно в 550 миллионов евро. Ожидается, что уже в 2021 году казино-курорт приведет на Кипр дополнительно 300 тысяч туристов в год, а в будущем эта цифра может дойти до полумиллиона.

Разумеется, Лимассол уже осознал, что предстоящий проект – это дополнительный шанс для города развиваться, а потому его уже готовят к предстоящему потоку туристов и постоянных жителей. Под казино в городе активно строят офисы и жилье бизнес-класса, в нагрузку озеленяя территорию, а также обустраивая парковки и прочую инфраструктуру. У одних только Leptos Group – лидирующей компании по строительству и девелопменту на Кипре – здесь на ближайшие годы запланировано сразу несколько больших проектов.

Во-первых, это Limassol Del Mar – многоэтажный элитный жилой и коммерческий комплекс на первой береговой линии в самом центре Лимассола, строительство которого сейчас в самом разгаре. Комплекс состоит из двух современных жилых зданий на 20 и 26 этажей, особенностью квартир в которых является то, что все они выходят на море, а солнце проходит мимо окон целый день.

Особенно гордятся в Leptos Group оформлением будущих апартаментов, за который будут отвечать известные дизайнеры, в том числе фурнитура от известного итальянского дома моды Gianfranco Ferre. В коммерческой части комплекса будет сосредоточена все необходимая инфраструктура, включая рестораны и брендовые магазины.

Чтобы понять масштаб проекта, отмечают представители департамента по продажам Leptos Group, стоимость двуспальных квартир на 13 этаже комплекса стартует примерно от 1,15 миллиона евро, а трехспальных – от 1,5 миллиона евро. Практически все объекты уже проданы на стадии строительства, и украинцы купили в Limassol Del Mar около 10% квартир.

Еще один масштабный проект Leptos Group в Лимассоле – Limassol Blu Marine, работа над которым только начинается. Новый проект с элитной недвижимостью, офисными помещениями и всей необходимой инфраструктурой будет располагаться всего в 330 метрах от лимассольской бухты и набережной, которая растянулась примерно на 17 километров.

При этом оба жилых проекта будут соединены хорошими дорогами с будущим казино-курортом City of Dreams, расстояние до которого от Limassol Blu Marine составляет около 4 километров, а от Limassol Del Mar – около 11 километров.

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В 2007-2014 годах в Лимассоле уже прошла масштабная реновация, в том числе за счет инвестиций от Евросоюза. В первую очередь поработали над оформлением набережной, восстановлением архитектурного облика, реновацией старых зданий и упорядочиванием застройки. Дело в том, что после турецкой оккупации в Лимассол переехало много жителей северных территорий, а потому город хаотично застраивали усиленными темпами без особого генплана. Только сейчас эту ситуацию начали постепенно исправлять.

И пару слов о туризме: помимо пляжного отдыха, Лимассол может предложить отдыхающим богатую культурную и развлекательную жизнь. В городе есть исторический музей, расположенный в средневековом замке, а также археологический музей, картинная галерея и руины древнего города Лимоссо. Также здесь есть театр Rialto, где проходят как театральные постановки, так и музыкальные фестивали. Раз в год перед Великим Постом в Лимасоле проходит десятидневный карнавал, а в здешнем большом городском парке с конца августа по сентябрь проводится винный фестиваль.

Пафос готовится стать уютным домом

Третий двигатель развития Кипра – курортный город Пафос в 70 километрах от Лимассола и 135 километрах от Ларнаки. В первую очередь город живет туризмом. Во-первых, здесь климат несколько теплее, чем в других частях страны, во-вторых, здесь больше всего отельных комплексов, обустроенных пляжей и ресторанов. Чего только стоит огромный пятизвездочный курортный отель Coral Beach Hotel & Resort в Коралловой бухте в 10 километрах от центра Пафос, построенный Leptos Group. Здесь есть абсолютно все, что нужно туристу, так что можно даже не выезжать далеко, если вы настроены на ленивый отдых.

А еще Кипр в древнегреческой мифологии известен как место рождения богини любви Афродиты, и на пути от Лимассола в Пафос многочисленных туристов привлекает бухта Петра-ту-Ромиу, также известная как Скала Афродиты. Считается, что именно здесь из морской пены родилась Афродита.

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Пафос особенно полюбился иностранцам, в том числе выходцам из Украины и других постсоветских стран, как место для покупки жилой недвижимости для сезонного отдыха или постоянно проживания. Здесь очень популярны дома-виллы, образующие целые жилые районы, выполненные в определенном стиле. И именно на них в Пафосе делает ставку Leptos Group.

Компанией активно заселены и продолжают расстраиваться такие комплексы, как Aphrodite Gardens, Apollo Beach Villas, Adonis Beach Village, Ambrosia Gardens, Belvedere Villas, Coral Bay Villas, Kamares Village и другие. Кроме того, в Leptos Group анонсировали строительство «умного эко-города» Neapolis Smart EcoCity, подразумевающего создание уникального города с новейшей инфраструктурой и внушительными площадями «зеленой» территории.

Кипр в поисках человеческого капитала

Пожалуй, Кипр можно назвать одной из самых мультикультурных стран мира. Сразу бросается в глаза, сколько повсюду представителей самых разных народов. И дело не только в туристах. Стоит зайти в любой магазин, ресторан или фирму – вы наверняка попадете на представителей других стран. В том числе на Кипре очень много выходцев из постсоветских стран и Украины в частности, а также Израиля и Ливана. Последние двое, по словам управляющего директора Quality Group Ираклиса Завоса, являются одними из самых крупных инвесторов в экономику страны.

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Поскольку Кипр в последние годы активно развивается и не планирует останавливаться на достигнутом, на все это нужны инвестиции – денежные и человеческие. А чтобы люди захотели переезжать в страну и вкладывать сюда свои деньги, необходимо создавать соответствующие условия.

Чем Кипр заманивает иностранцев

Наверняка многие слышали о том, что вид на жительства на Кипре, а то и гражданство этой солнечной страны, можно получить в обмен на инвестиции. Практика эта распространена во многих странах, однако кипрская программа является одной из самых удобных и эффективных – как раз потому, что страна сама заинтересована в новых гражданах. Тем более, что поступления от таких инвестиций приносят немало пользы экономике страны. Даже после того, как кипрская инвестиционная программа была ужесточена в феврале 2019 года по требованию ЕС, она осталась одной из самых привлекательных. Ведь кипрский паспорт, по данным 2019 года, находится на высокой 14 позиции в рейтинге паспортов мира, предоставляю его обладателям возможности безвизового или упрощенного въезда в 173 государства мира.

Как действует инвестиционная программа Кипра, подробно разъясняют в международной консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции, а также на оказании услуг в этой области частным лицам. Если коротко, схема следующая: соискатель инвестирует в недвижимость на Кипре, а взамен получает ВНЖ или гражданство этой страны.

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Для ВНЖ и ПМЖ на Кипре достаточно вложить 300 тысяч евро возвратных инвестиций в недвижимость, и уже в течение 3-х месяцев вам оформят право на проживание в стране. При этом будет достаточно посещать Кипр хотя бы раз в год, одновременно ВНЖ позволит свободно перемещаться по шенгенской зоне. В заявление можно включать близких членов семьи, а через 7 лет такой резидент сможет претендовать на получение кипрского гражданства.

Если же не хочется ждать 7 лет, гражданство Кипра можно получить за 6-8 месяцев, инвестировав 2 миллиона евро в недвижимость или же 2,5 миллиона евро комбинированных инвестиций (жилье плюс бизнес или судоходство, или все три варианта). Подробнее со всеми аспектами инвестиционных программ Кипра можно ознакомиться по ссылке.

Что Quality Group, что Leptos Group предлагают множество вариантов жилья под инвестиционные программы. Причем инвестировать можно как в один, так и несколько объектов, после чего их можно будет сдавать в аренду. С этим обе компании также готовы помочь будущим владельцам, тем более, что потребность в жилье под аренду на Кипре всегда есть.

По словам вице-президента Leptos Group Пантелиса Лептоса, на данный момент на Кипре стабильно растет количество продаж недвижимости, растут и цены. Так, за 2018 год объемы продаж недвижимости по стране составили более 100 миллионов евро. Потребности покупателей также изменяются: если вначале их интересовала просто покупка недвижимости – для временного отдыха или сдачи в аренду, то сейчас они все больше интересуются Кипром как местом для ПМЖ, обращая внимание на сопутствующую инфраструктуру – школы, университеты, медицинские учреждения, офисы и прочее. На Кипре молниеносно реагируют на данные потребности.

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Как поясняет Leptos Group, в 2018 году компания продавала недвижимость гражданам 31 страны, среди них немалый процент жителей постсоветских стран. И это не удивительно, ведь у Кипра сформировались довольно хорошие отношения с русскоязычным населением, что особенно чувствуется в сфере обслуживания.

Что интересно, украинцы были первой нацией бывшего СССР, которые принялись «осваивать» Кипр, и на данный момент между странами установились прочные бизнес-связи. Цифры говорят сами за себя: Кипр является крупнейшим инвестором в экономику Украины (10,3 миллиарда долларов инвестиций по состоянию на 1 октября 2019 года), а Украина инвестирует больше всего в Кипр (5,93 миллиарда долларов инвестиций по состоянию на 1 октября 2019 года, и это 94,7% всех украинских инвестиций в экономики других стран мира).

В Leptos Group констатируют, что сейчас украинские инвесторы стали более конкретны в своих запросах – теперь они точно знают, что хотят купить. Состав украинских инвесторов на Кипре самый разнообразный – от небольших инвестиций в квартиру для постоянного проживания до масштабных проектов.

Как разъясняют в Quality Group, вариантов для покупки недвижимости на Кипре очень много доступно для продажи – у компании доступно жилье стоимостью от 150 тысяч евро, если ориентироваться на районы поскромнее. При этом размер НДС, который нужно дополнительно уплатить при покупке недвижимости, зависит от ее состояния: 0% – вторичное жилье под реновацию, 5% – первая покупка нового жилья под личные нужды, 19% – вторая покупка, апарт-отель или коммерческая недвижимость.

При этом одним из плюсов покупки нового жилья на Кипре является то, что сдают его «под ключ», т.е. с ремонтом и базовым набором мебели и фурнитуры, которые предварительно согласовываются с заказчиком. За дополнительную оплату можно заказать оформление под любые запросы.

Также что Quality Group, что Leptos Group активно развивают «бонусную» инфраструктуру – торговые центры, офисные здания, парковые и прогулочные зоны, а также медицинские и образовательные учреждения.

К примеру, в Пиле на окраине Ларнаки с 2012 года действует университет UCLan Cyprus, являющийся филиалом британского Университета Центрального Ланкашира и входящий в структуру Quality Group. Как поясняет исполнительный директор университета Флорас Вониатис, выпускники вуза получают сразу два диплома – кипрский и британский. Выучиться можно как на бакалавра, так и на магистра, по целому ряду специальностей. Например, среди украинских студентов особо популярен юридический факультет, находящийся на хорошем счету в Европе. Лекции в нем проводят международные специалисты, включая главу арбитражного суда Евросоюза. Годовое обучение здесь стоит порядка 8,5 тысяч евро в год, что на 50% дешевле обучения в Британии.

То же самое касается университетского кампуса Student's Nest – проекта Quality Group, больше похожего на полноценные апартаменты, чем на привычные нам студенческие общежития. Проживание в кампусе по типу all inclusive (все услуги кроме питания) для студентов обойдется примерно в 400 евро в месяц. Также у Quality Group предусмотрена инвестиционная программа, при которой студенты университета или их родители могут выкупить комнату в кампусе.

Аналогичный проект есть и в Пафосе, где c 2007 года работает частный университет Neapolis University Paphos, созданный и функционирующий при поддержке Leptos Group. Университет предлагает степени магистра и бакалавра в области экономических и бизнес-исследований, юриспруденции, здравоохранения, архитектуры, экологических наук и других специальностей, а здешний диплом признается как на Кипре, так и во всех странах ЕС. При этом студенты могут ездить по обмену в европейские вузы, а для отдельных специальностей параллельно выдают дипломы британского вуза-партнера. Учеба в университете стоит около 7,5 тысяч евро за семестр, однако студенты с хорошими оценками и льготные категории могут рассчитывать на скидку. Также на территории университета действует кампус с условиями проживания разных категорий.

В то же время, по словам ректора университета «Неополис» Пантелиса Склиаса, на Пафосе много возможностей для поиска работы, так как город динамично развивается. А потому у большинства студентов, в том числе иностранных, есть хорошие возможности чтобы работать во время обучения, а также остаться здесь после его окончания.

Если говорить о медицине, то и у Quality Group в Ларнаке, и у Leptos Group в Пафосе есть частные медицинские учреждения, предоставляющие самые разнообразные медуслуги, и они постоянно расширяются, учитывая возрастающие потребности населения. Тем более, что помимо обслуживания своих жителей, Кипр популярен как направление для медицинского туризма.

Так, дочерняя компания Quality Medical среди прочего управляет частным госпиталем Timios Stavros, и инвесторы, пользующиеся услугами Quality Group, могут получить здесь дополнительные скидки на лечение. В то же время в состав Leptos Group входит частный госпиталь IASIS, также предлагающий особые условия для клиентов группы.

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Можно смело утверждать, что скромный по размерам Кипр, имеет совсем нескромные амбиции в хорошем смысле этого слова. За последние десяток-два лет страна успешно справилась с несколькими кризисами, при этом активно взявшись за реновацию крупных городов и реализацию новых масштабных проектов. Пожалуй, это то место, глядя на перспективы которого начинаешь задумываться если не о полноценном переезде туда, то хотя бы о временном побеге.

Марина Григоренко