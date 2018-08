Планы на выходные 24-26 августа: празднование Дня Независимости Украины и масштабное закрытие фестивального сезона

Празднование Дня Независимости Украины 24 августа

В пятницу Украина отмечает 27-ю годовщину Независимости и по этому случаю по всей стране пройдут торжественные мероприятия – как официальные на центральных площадях, так и более неформальные в различных заведениях. Также по всей Украине пройдут всевозможные тематические флешмобы, парады вышиванок и многие другие мероприятия, в рамках которых украинцы и зарубежные гости смогут поздравить страну с Днем рождения.

Основные мероприятия, по традиции, пройдут в столице – городе Киеве, и продлятся не один день. Так, еще со среды, 22 августа, на Михайловской площади проходит выставка современных образцов вооружения и военной техники, прикоснуться к которым смогут все желающие. Продлится она до 26 августа.

23 августа, в День флага Украины, пройдет церемония торжественного поднятия украинского флага возле здания Киевского городского совета и в других районах Киева. Также по случаю праздника в столице намерены установить национальный рекорд на «самый длинный государственный флаг Украины», который планируется развернуть от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко. В других городах страны также запланирован ряд акций по случаю Дня флага.

Ну, а в 10:00 24 августа на Крещатике и Майдане Незалежности в столице начнется торжественный военный парад на День Независимости Украины 2018. Ожидается, что участие в нем примут около 4500 военнослужащих всех родов войск, в том числе впервые в истории страны к параду присоединятся колонна женщин-военнослужащих. Составят компанию украинским военным и около 300 коллег из 18 стран-партнеров Украины.

Также впервые на военном параде в Киеве прозвучит новое официальное приветствие Вооруженных сил Украины – «Слава Україні! Героям слава!».

Кроме того, в параде ожидается участие около 250 единиц военной техники, в том числе к параду присоединится и военная авиация – впервые за девять лет. Ну, а одной из «главных звезд» военного парада в Киеве 24 августа станет танк Т-84-120 «Ятаган», оснащенный по последним стандартам НАТО.

Кроме того, 24 августа в соборе Святой Софии Национального заповедника «София Киевская» и других храмах Киева и страны пройдут молитвенные мероприятия за Украину. К слову, в 18:00 по киевскому времени у здания КГГА киевляне и гости столицы смогут присоединиться ко Всемирной синхронной молитве за Украину. В это время украинцы всего мира синхронно выполнят духовный гимн Украины «Боже, Великий Єдиний» авторства Николая Лысенко. Событие должно стать кульминацией культурно-художественной акции «Мати Україно – ти у нас одна» с участием лучших творческих коллективов. В Украине участие в проекте будут принимать профессиональные и любительские коллективы, церковные хоры, студенты и другие. Зрителям представят яркую творческую палитру с национальным колоритом – хореографические ансамбли, музыкальные коллективы, мастера художественного слова и вокального жанра. При этом за пределами Украины к акции присоединятся члены украинских общин, а также хоры, в том числе церковные. Всего свое участие в молитве подтвердили этнические общины почти 30 стран – в Европе и за океаном.

Среди других мероприятий по случаю Дня Независимости 2018 в Киеве - церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, а также другим памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и участников АТО на Донбассе. Кроме того, на Аллее Героев Небесной Сотни запланировано чествование памяти Героев Небесной Сотни.

Также на «Співочому полі» пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», в парке Шевченко – концерт классической музыки «Классик Пикник», на Крещатике, напротив улицы Прорезной – VIII уличный фестиваль «Самая большая карта мечты», по улице Ивана Мазепы – фестиваль уличной еды. Кроме того, запланированы и праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха «Победа», «Партизанской славы», «Гидропарк», Центральный парк культуры и отдыха.

Не обойдется празднование Дня Независимости Украины 2018 и без спортивных мероприятий. Так, в 9:00 на Русановской набережной стартует Забег в вышиванках ко Дню Независимости Украины Vyshyvanka Run, где взрослые и дети смогут выбрать свою дистанцию. Еще одно активное мероприятие 24 августа – фестиваль «Спорт для всех», который пройдет возле арки Дружбы народов в Киеве. У 6-го причала Киевского речного вокзала стартует регата по парусному спорту, посвященная Дню Независимости Украины.

Ну, а завершит торжественную программу 24 августа на НСК «Олимпийский» концерт культовой украинской группы «Океан Эльзы», посвященный Дню Независимости Украины. Стоимость билетов на концерт, доступных на данный момент, стартует от 250 грн на сидячих секторах, во вторую фан-зону можно попасть за 750 грн, в других «стоячих» зонах билеты уже распроданы. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Кроме того, 23-25 августа в столице, возле обелиска города-героя Киева по проспекту Победы, пройдет автомобильный праздник Motor Show, а на 24-26 августа запланированы праздник искусств на Андреевском спуске и большая подольская ярмарка «Киевские Контракты» на Контрактовой площади. 25 августа на Почтовой площади также пройдет фестиваль ко Дню Независимости Украины «Крымский дом объединяет сердца».

Также по случаю Дня Независимости в Киеве запланирован ряд специальных кинопоказов. В частности, в столичной «Кинопанораме» зрителям покажут украинский фильм «Поводырь» 2013 года выпуска, ставший одним из первых украинских блокбастеров. Фильм рассказывает о жизни сына погибшего американского инженера, оказавшегося в советском Харькове в 30-е годы ХХ века, которого спас от преследования слепой украинский кобзарь. Стоимость билетов на показ от 80 грн, начало в 18:30. Подробнее можно узнать по ссылке.

Следом за ним в той же «Кинопанораме» покажут лучшие украинские короткометражки UA Shorts. Все работы были выпущены в период с 2013 по 2016 год. Жанры – самые разнообразные, от комедии до боевика. Стоимость билетов от 80 грн, начало в 21:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, на 24 августа 2018 года выпадает 90-летняя годовщина со дня рождения легендарного украинского диссидента, правозащитника и борца за Украину Левко Лукьяненко, скончавшегося 7 июля этого года. По этому случаю в городе пройдет ряд памятных мероприятий. В частности, в Национальном музее памяти жертв Голодомора покажут фильм «Левко Лук’яненко. Йти за совістю». Начало показа в 20:30, вход свободный. Подробнее можно узнать по ссылке.

Для молодой аудитории в столице запланирована вечеринка IndenpenDANCE Party на ЮБК на Трухановом острове. С 22:00 23 августа и до 6:00 24 августа музыкальную атмосферу на берегу Днепра будут создавать Dima DGree, Cooper и Slef btb Daisy. Вход на вечеринку - 100 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

В то же время стоит учесть, что празднование Дня независимости Украины на несколько дней внесло свои коррективы в схему дорожного движения в столице и графики работы общественного транспорта. А потому, чтобы безопасно, вовремя и без стресса добраться по месту назначения, лучше заранее изучить оптимальный вариант передвижения и маршрут. Ведь часть центральных станций метро будет закрыта или работать в ограниченном режиме в определенные часы. Однако есть и хорошие новости – 24 августа метро в столице будет работать на два чала дольше, тоже самое касается и движения коммунального наземного транспорта.

Кроме того, по случаю масштабных празднований в Киеве будут усилены меры безопасности и возможны дополнительные проверки, так что, опять же, заранее рассчитывайте время, необходимое на дорогу, и не берите с собой ничего лишнего.

Фестивальная программа на 24-26 августа

На ближайшие выходные, к которым, по случаю Дня Независимости Украины, добавится еще один дополнительный день отдыха в пятницу, 24 августа, по всей Украине запланирован ряд фестивалей – от музыкальных до этнических.

В частности, в последние выходные лета украинских меломанов ждут сразу два кардинально разных музыкальных фестиваля – рок-фестиваль Західфест 2018 на Львовщине и фестиваль современной электронной музыки и визуального искусства Brave! Factory 2018 в Киеве.

Західфест, который проводится в селе Родатычи в 40 километрах от Львова, начиная с 2009 года, пожалуй, остается одним из немногих крупных украинских музыкальных фестивалей, где удалось сохранить подлинную атмосферу рока. Тут и лайн-ап самый «роковый» (хотя в этом году не обошлось без отступлений в другие популярные нынче жанры), и публика соответствующая, и палаточный городок посреди леса.

Хедлайнерами фестиваля в этом году станут британская металкор-группа Bullet For My Valentine, бразильская метал-группа Sepultura, культовые немецкие альтерантивщики Guano Apes, шведская метал-группа Therion и немецкая металкор-группа We Butter the Bread with Butter. Также на фестивале с акустической программой выступит солист канадской альтернативной рок-группы Three Days Grace Адам Гонтье. Кроме того, меломанов ждут выступления Noize MC, Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Рэспубліка Паліна, Курган і Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman и многих других.

При этом 24 августа в День Независимости украинцев ждет подарок – вход на фестиваль в этот день будет бесплатный, а на сцене для них выступят только украинские исполнители. Ну, а концерты зарубежных хедлайнеров припасены на 25-26 августа. Однодневных билетов на эти дни в продаже уже не осталось, однако еще есть возможность приобрести двухдневный абонемент за 1400 грн. Кроме того, еще можно купить абонемент на проживание в палаточном городке фестиваля с 24 по 26 августа по цене от 650 грн.

Добираться до Родатычей лучше всего от Львова - маршрутки отходят регулярно, прямо от жд/вокзала, и ехать не так уж долго. А вот добираться обратно, если вы запланировали вернуться в город сразу после концертов, уже не так легко. Организаторы фестиваля обычно разрабатывают поздние трансферы до Львова, однако на практике мест не всем хватает или расписание не очень удобное. Однако тут на помощь, как правило, приходят предприимчивые местные жители, которые, на время фестиваля на частном транспорте предлагают развозку до Львова по вполне приемлемым ценам. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

В то же время в Киеве на территории завода «Метробуд» c 25 по 26 августа второй год подряд отгремит масштабный фестиваль современной электронной музыки и визуального искусства Brave! Factory 2018, который собирает молодую аудиторию, предпочитающую веселиться в режим non-stop.

В лайн-апе фестиваля более 50 участников, среди которых Apollonia (FR), Chris Liebing (DE), DJ Stingray 313 (USA), Floating Points solo live (UK), Hidden Orchestra live (UK), Squarepusher a/v live (UK) и многие другие. Мировые и украинские музыканты, играющие в разнообразных жанрах и стилях, отыграют на шести танцевальных площадках фестиваля диджей-сеты и живые программы, в том числе с сопровождением аудиовизуальных шоу.

Также на территории завода «Метробуд» площадью 3000 кв. м будут представлены различные галереи современного искусства, арт-инсталляции, визуальные проекты, urban-культура, фудкорты и многое другое.

Фестиваль проводится в промзоне, но этот факт нисколько не должен отпугивать потенциальных посетителей – от станции метро Берестейская до него идти всего 2 км по прямой (мимо Музея транспорта). Также следует учесть, что на Brave! Factory действуют возрастные ограничения 18+.

При этом музыкальная часть Brave! Factory делится на две части: ночная с 21:00 25 августа за 1485 грн и дневная с 10:00 26 августа и до последнего трека за 825 грн. Билет на ночную часть включает в себя дневную. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Тем временем, в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 21 по 26 августа проходит 20-я Национальная Сорочинская ярмарка. Это легендарное мероприятие проводится на Полтавщине еще с XIX века, став особенно популярным после выхода повести знаменитого уроженца села Николая Гоголя «Сорочинская ярмарка» в рамках цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В этом году на ярмарке свои товары представляют мастера из большинства регионов страны, а также из-за рубежа - Вьетнама, Литвы, Беларуси, Узбекистана и других стран мира. В общей сложности для участия в ярмарке зарегистрировались несколько сотен предприятий и более 600 народных мастеров, которые предлагают гостям купить товары на любой вкус - от продуктов питания до самой разнообразной одежды и даже грузовых автомобилей «КрАЗ».

Также в нынешнем году на Сорочинской ярмарке будет представлена большая концертная программа. В частности, гостей ожидают выступления Верки Сердючки, групп Вопли Видоплясова, Ляпис-98, KAZKA, Mountain Breeze, Barahta, а также программа от студии «Квартал 95».

С 23 по 26 августа в дендропарке «Александрия» в Белой Церкви в 90 километрах от Киева пройдет Второй фестиваль воздухоплавания «Александрийская феерия». У всех желающих получится возможность не только полюбоваться красочными воздушными шарами в небе, но и прокатиться на них лично. Хотя, конечно, удовольствие это не из дешевых – около 3000 грн за полет на высоте до 600 метров продолжительностью до часа, но, как говорится, один раз живем. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Отметим, что и сам по себе дендрологический заповедник заслуживает внимания, ведь он считается одним из крупнейших в Украине. Здесь собрана довольно богатая растительность в окружении различных памяток архитектуры, руин, фонтанов и статуй. Да и просто приятно погулять по парку в тени деревьев под пение птиц, особенно если хотите отдохнуть от городского шума, но при этом не слишком заезжая далеко в лес или за город.

Добираться до «Александрии» из Киева очень легко – маршрутки до Белой Церкви отходят из многих точек столицы, а некоторые даже, как, например, от станции метро Лыбидская, вообще идут непосредственно к парку. Дорога такая занимает не более 1,5 часов, а стоимость проезда в одну сторону 60 грн. Вход в парк также платный – взрослый билет обойдется в 30 грн.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, куда еще можно спонтанно выбраться из Киева на один-два дня можно узнать по ссылке. Варианты есть самые разнообразные – поближе к Киеву и подальше, своим ходом или общественным транспортом, экскурсии по историческим городам или же отдых на водохранилище.

В то же время, если вы не хотите сами заморачиваться с организацией поездки выходного дня, можно обратиться за помощью к многочисленным туристическим агентствам, которые предлагают всевозможные экскурсии по Киеву, области, соседним регионам и другим частям Украины на любой бюджет.

Музыкальная программа в Киеве на 23-26 августа

Помимо мероприятий по случаю Дня Независимости, киевлян и гостей города ждут несколько музыкальных. И учитывая, что 24 августа официальный выходной, будет возможность начать веселиться еще с вечера четверга, ведь в пятницу не нужно будет рано вставать по делам.

Так, 23 августа в столичном Зеленом театре выступит 21-летний американский рэпер мексиканского происхождения Lil Xan, также известный как Diego и Heartbraker. На данный момент он является одним из самых ярких и актуальный представителей современной хип-хоп школы, о чем свидетельствуют стремительно растущие просмотры на YouTube и прослушивания на Soundcloud. Работает Lil Xan преимущественно в поджанрах треп и клауд-рэп. Стоимость билетов на концерт от 990 грн, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Также вечером в четверг на ЮБК на Трухановом острове пройдет очередное мероприятие из серии Джаз на пляже, на этот раз посвященное американской легенде Фрэнку Синатре. Мелодии трогательных баллад Синатры, наполненные любовью и светом, на берегу Днепра в этот вечер исполнит один из ведущих коллективов страны – Национальный академический духовой оркестр Украины. Основанный в 1979 году, он до сих пор остается единственным гражданским духовым оркестром подобного уровня. Коллектив неоднократно представлял Украину за рубежом на фестивалях духовой музыки и продолжает собирать полные залы на родине, представляя самые разнообразные жанры – от классики до джаза. Стоимость билетов на мероприятие от 300 грн, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Еще одним классическим концертом вечера 23 августа станет программа «Моцарт, Прокофьев. Симфонический оркестр НФУ», которая будет представлена в Национальной филармонии Украины. Главной звездой вечера станет скрипачка Вера Жук родом из Украины, которая ныне живет и работает в Австрии. Стоимость билетов от 70 грн, начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

25 августа в столичном Docker pub выступит украинская группа The Gitas, базирующаяся в Лос-Анжелесе. Это уникальная группа с интернациональным составом и железной репутацией посланников рок-н-ролла. В состав The Gitas входят Александр Чемеров, в прошлом известный как лидер украинской рок-группы «Димна Суміш», и музыкальный продюсер, «создатель» таких проектов как Quest Pistols. Aгонь, автор книги стихов «Один» и соавтор текстов альбома «Collaba» Ивана Дорна Александр Ревва. Кроме них в состав группы входит бас-гитарист Сэл Рамаззини родом из Гватемалы, экс-участник The Erised, продюсер электронного проекта Hidden Element и экс-клавишник Светланы Лободы Игорь Кириленко и бразильский барабанщик Бруно Раголия. В своем творчестве The Gitas умело соединяют соул-рок с вкраплениями поп-музыки, панка, блюза и тяжелого рока. Стоимость билетов на концерт от 250 грн, начало в 21:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ну, а в воскресенье, 26 августа, состоится заключительный концерт летнего сезона Jazz Arsenal. На этот раз для ценителей джаза на летней площадке Мистецкого арсенала выступит Marc Bernstein Quartet из США. В этот вечер саксофонист, композитор и продюсер Марк Бернштейн откроет Киеву весь удивительный мир нью-йоркского джаза. К слову, сам музыкант имеет украинские корни. Стоимость билетов на концерт от 350 грн, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Хороших вам выходных и яркого закрытия летнего сезона. И с Днем рождения, Украина!

Марина Григоренко