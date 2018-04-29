В поездку на скорую руку: куда можно спонтанно поехать из Киева на один день

Майские праздники уже практически наступили, и, возможно, дополнительные выходные дни хочется использовать на небольшую поездку. И хотя многие путешественники привыкли планировать все заранее, иногда и спонтанное однодневное путешествие может быть увлекательным и насыщенным. УНИАН решил дать несколько советов, куда можно отправиться из Киева на один день тем, кто не спланировал ничего заранее, но очень хочет куда-то выбраться.

Куда податься из Киева на один день

Первое, на что стоит обратить внимание, выбирая, куда поехать на выходной день из Киева – это транспорт, на котором вы планируете добираться, особенно, если вы не являетесь счастливым обладателем собственного автомобиля. Ведь, скорее всего, в период праздников, когда люди массово выезжают в гости к родными или просто отдохнуть в другой город, большинство билетов на поезда или автобусы распроданы заранее, особенно это касается дальних или самых популярных направлений.

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А потому здесь стоит в первую очередь ориентироваться на междугородние или пригородные маршрутки, а также электрички. При этом для выезда лучше постараться подобрать наименее популярное время – либо с утра пораньше, когда есть надежда, что еще не все проснулись, либо попозже, но этот вариант хуже, так как на место вы приедете довольно поздно и будет не так много времени для отдыха.

Таким образом, планируя однодневную поездку стоит сосредоточиться в первую очередь на близлежащих городах или природных заповедниках.

Дальше стоит определить для себя, какой отдых вас интересует – погулять по другому городу, посетить какой-нибудь природный или культурный заповедник, а, может, активно отдохнуть поближе к природе.

Экскурсия по городу - в Житомир, Чернигов или Винницу

Самый удобный и простой способ быстро организовать себе поездку из Киева на один день, чтобы и культурно отдохнуть, и развеяться – это отправиться в другой относительно крупный город, например, областной центр. Учитывая транспортный вопрос, лучше всего остановиться на городах в соседних областях вроде Житомира, Чернигова или Винницы.

Все эти города - областные центры, а потому добраться до них будет вполне реально даже в праздники. Сразу от нескольких столичных автовокзалов, а также центрального железнодорожного туда отходят маршрутки по загрузке (наиболее удобные варианты лучше изучить в Интернете или узнать в справочной на автовокзале). Ехать из Киева до Житомира или Чернигова около 2,5 часов. А потому если придете на место отправления утром часов в 9-10 – вероятнее всего, на место уже доедете к полудню. К этому времени в городах как раз откроются все культурные и развлекательные учреждения, а потому вы сразу найдете, чем заняться, или же где перекусить. А вот до Винницы ехать дольше, а потому рассчитывайте свое время и силы, чтобы не получилось так, что проведете в дороге все время, а погулять не успеете. Возможно, стоит растянуть поездку на два дня.

Что посмотреть в Житомире: город считается одним из древнейших в Киевской Руси, основан в конце 9 века н.э., а потому уже этот факт говорит в пользу Житомира. Из основных достопримечательностей здесь есть несколько интересных церковных сооружений - Кафедральный собор св. Софии, Собор Преображения Господнего, Церковь св. Михаила, Храм св. Иоанна из Дукли, Храм успения Богородицы.

Также для тех, кто хочет поехать с детьми, есть несколько интересных музеев - Краеведческий музей города, расположенный в бывшем Дворце епископов Житомирской католической епархии, уникальный Музей космонавтики им. С. Королева и еще ряд более мелких музеев – природы, пожарной охраны, ремесла и другие. Чтобы увидеть панораму города – можно отправиться в Парк Замковой горы или на смотровую площадку Водонапорной башни, которая считается одним из самых старых сооружений города. Также большой популярностью у жителей и гостей Житомира считается Гагаринский парк – хорошее место для прогулок и отдыха с множеством скульптур и сооружений, а также довольно раритетными аттракционами из детства. Для любителей экстрима как в самом Житомире, так и в близлежащих районах есть несколько скалодромов, путь к ним лучше изучить заранее, чтобы рассчитать свои силы, если вы едете в город на один день.

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Ну и, конечно, можно прогуляться по пешеходной улице Михайловской, как раз к летнему периоду украшенную зонтиками, которые помимо эстетических целей призваны защищать пешеходов от солнца.

Что посмотреть в Чернигове: еще один довольно древний город, основан в начале 10 века н.э. и считается одним из крупнейших в Киевской Руси. А еще это самый северный областной центр Украины. Знаменит он, в первую очередь, своими многочисленными и очень красивыми древними церквями: Успенский собор Елецкого монастыря и Спасо-Преображенский собор, сооруженные еще в XI веке, Борисоглебский собор XII века, в котором в XVII веке разместился католический доминиканский монастырь, а также каменная Пятницкая церковь постройки конца XII века, Екатерининская церковь в стиле казацкого барокко, Троицкий собор и его колокольня. Также стоит посетить комплекс Антониевы пещеры и Ильинская церковь.

Кроме того, туристам будет интересно посетить знаменитый Черниговский коллегиум, вокруг которого ходит множество легенд, полюбоваться зданиями Театра им. Т. Шевченко, Филармонии, Художественного музея и другими. Да и здание Черниговского железнодорожного вокзала также заслуживает внимания.

К слову, историческая часть города, в районе которой расположена большая часть достопримечательностей Чернигова, получила название Детинец, и именно туда в первую очередь сходятся гости города.

Что посмотреть в Виннице: в последнее десятилетие город активно развивается, в том числе создавая комфортные возможности для туристов. Одной из главных современных визитных карточек Винницы являются мультимедийные фонтаны на реке Южный Буг и находящийся в центре остров Кемпа, особенно красиво там в вечернее время.

Также довольно интересными с архитектурной точки зрения являются местная Водонапорная башня и Музей военной славы на Европейской площади, которые в чем-то даже похожи. Еще одно известное место в городе - музей-усадьба знаменитого ученого-хирурга Николая Пирогова с церковью-некрополем.

Из церковных сооружений стоит обратить внимание на главный православный храм города Свято-Преображенский кафедральный собор, Иезуитский монастырь, старейшую православную церковь Винницы – Николаевскую, а также Храм Украинской греко-католической церкви и Дом молитвы евангельских христиан баптистов.

Кроме того, довольно интересными туристам с точки зрения истории могут быть Винницкие муры, под которыми подразумевают комплекс оборонных сооружений вокруг иезуитского монастыря с костелом, коллегиума и конквита (общежития). Впрочем, неподготовленный турист может сразу и не узнать в полуразрушенной кирпичной стене древнюю достопримечательность.

Дендропарки «Александрия» или «Софиевка»

Если же есть желание насладиться весенними прогулками по парку, тогда стоит отправиться в дендрологические парки «Александрия» или «Софиевка». Начало мая – как раз идеальная пора, чтобы посетить такие садово-парковые комплексы, ведь именно в этот период начинается активное цветение тюльпанов, сирени и многих других деревьев и цветов. Зрелище это невероятно красивое, а помимо растений в парках есть еще и памятники архитектуры, статуи, фонтаны и многое другое. Да и просто приятно погулять по парку в тени деревьев под пение птиц. Идеально, если хотите отдохнуть от городского шума, но при этом хотите быть поближе к цивилизации, не заезжая слишком далеко в лес или за город.

При этом добираться до «Александрии», которая находится в городе Белая Церковь Киевской области, из Киева очень легко – маршрутки до города отходят из многих точек Киева, а некоторые даже, как, например, от станции метро Лыбидская, вообще идут непосредственно к парку. Дорога такая займет не более 1,5 часов.

Сам парк является одним из крупнейших в восточной Европе и представляет собой пейзажную парковую композицию, основу которой составляют растения, архитектурные сооружения, скульптуры, многочисленные пруды и близлежащая река Рось. Комплекс был сооружен в конце 18 века на месте имения, подаренного польским гетманом Францишеком Браницким своей жене Александре, племяннице русского князя Григория Потемкина. Именно она загорелась идеей создать на Белоцерковщине изысканный парк, подобный тем, которые она до этого неоднократно посещала в Европе.

Особенно примечательными сооружениями на территории парка являются Китайский мостик с каскадом озер, Ротонда, Колонада «Луна», композиция «Руины», а также скульптуры и колонны. Интересен парк и любителям природы – здесь можно довольно долго прогуливаться среди уникальных деревьев, цветочных композиций, водопадов и источников, в компании птиц, белок и даже декоративных карпов в одном из прудов. А отдохнуть можно вокруг большой поляны.

До Умани в Черкасской области, где расположена «Софиевка», ехать приблизительно в два раза дольше. Однако этот дендропарки считается лучшим в Украине, а потому проведенное время в дороге того стоит.

«Софиевка» является памятником ландшафтного типа мирового садово-паркового искусства конца XVIII - первой половины XIX века, где можно найти более 3 тысяч видов местных и экзотических деревьев, кустов и травянистых растений. При этом парк является не только местом для прогулок, но и научно-исследовательским центром.

Как и в «Александрие», в «Софиевке» помимо растительности важной составляющей являются архитектурные и природные сооружения. В частности, это Венецианский мост, Павильон Флоры, Дом творчества ученых, Розовый павильон, Китайская беседка, Тарпейская скала, обелиски, колонны, фонтаны, озера и гроты. В общем, ехать сюда можно смело на целый день.

Киевское и Каневское водохранилище

Тем, кто хочет более уединенного отдыха поближе к природе, можно выехать на Киевское водохранилище на Днепре к северу от Киева, которое еще называют Киевским морем. Тянется этот огромный водный объект аж до Межреченского регионального ландшафтного парка на Черниговщине чуть ли не у границ с Беларусью и является очень популярным как место для рыбалки и отдыха.

Самый идеальный вариант объездить здесь все достопримечательности – это ехать на своей машине, тогда получится охватить все интересные места по максимуму, вдоволь налюбовавшись местной природой. У кого же такой возможности нет – самый простой вариант доехать до Вышгорода в районе Киевской ГЭС с дамбами, и там уже либо остаться на месте, либо пройтись немного подальше пешком, либо попытаться на месте сесть на пригородную маршрутку и поехать куда случай приведет(это если очень хочется приключений).

Также можно поехать на Каневское водохранилище – с заездом в Канев и посещением Музея Тараса Шевченко или без. Кроме того, при желании и возможностях можно заехать в затопленное село Гусинцы на левом берегу Днепра напротив Ржищева в 77 километрах от Киева (да и по самому Ржищеву можно немного прогуляться). Гусинцы стали одним из тех село, которые решили затопить в 70-х годах прошлого века при строительстве Каневского водохранилища, и ныне о селе напоминает только сохранившийся на воде Преображенский храм.

К слову, если нет возможности ехать своим ходом или не хочется ехать наугад общественным транспортом, можно подыскать себе однодневную экскурсию по водохранилищу (есть даже такие, которые охватывают как Киевское, так и Каневское водохранилище в один заход). Информацию о них можно найти в Интернете. Также можно отправиться на прогулку по Днепру с заездом на Киевское водохранилище от Речного вокзала в Киеве, удобные варианты также можно подобрать в Интернете.

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Это лишь несколько вариантов, куда можно спонтанно отправиться в однодневное путешествие. Если есть еще доступные билеты на поезда – можно запросто отправиться и в какой-либо другой город, будь то Львов, Луцк, Каменец-Подольский, Харьков, Днепр или Одесса, на ночном поезде. Можно подобрать себе поездку и в какое-то менее популярное среди туристов место. Вариантов много, главное, собраться и поехать. Ведь иногда для хорошего приключения не обязательно планировать все заранее, а спонтанная поездка может быть еще увлекательнее.

Марина Григоренко