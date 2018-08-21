В Полтавской области открылась легендарная Сорочинская ярмарка (фоторепортаж, видео)

Сорочинская ярмарка на Полтавщине проходит с 21 по 26 августа.

Сегодня в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области официально открылась 20-я Национальная Сорочинская ярмарка.

Как сообщила УНИАН руководитель проекта «Сорочинская ярмарка» Светлана Свищева, мероприятие будет проходить с 21 по 26 августа.

«В этом году исполняется 20 лет проекта возрождения этого уникального многовекового действа, и это 20-я ярмарка, которую готовит и проводит ООО «Сорочинская ярмарка». Здесь свои достижения представляют большинство регионов страны, а также из-за рубежа. Купить можно все: от продуктов питания до изделий из меха и даже грузовых автомобилей «КрАЗ», - рассказала Свищева.

По ее словам, в этом году на ярмарке также представлены экспозиции из Вьетнама, Литвы, Беларуси, Узбекистана и других стран мира.

«Всего на момент открытия ярмарки зарегистрировано несколько сотен предприятий и более 600 народных мастеров», - добавила она.

Также в нынешнем году на Сорочинской ярмарке будет представлена большая концертная программа.

Ярмарку прославил на весь мир писатель Николай Гоголь - в повести «Сорочинская ярмарка», которая входит в «Вечера на хуторе близ Диканьки», автор описывает, как люди отовсюду едут на ярмарку где-то в начале XIX века.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковске прошел международный фестиваль Porto Franko.