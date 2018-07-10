В Киеве попрощались с Левком Лукьяненко (фото, видео)

14:29, 10 июля 2018
Общество
270 0
"По воле Господа Бога он родился в День Независимости нашей прекрасной государства", - сказал премьер / Фото УНИАН

В Киеве на первом этаже Клуба Кабмина прошла церемония прощания с Левком Лукьяненко, который скончался 7 июля в возрасте 89 лет. На церемонии присутствовали, в частности, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, первый вице-премьер -министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Затем во Владимирском соборе состоялось отпевание. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.

Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области. Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 г., лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть Левка Лукьяненко
Теги: #Левко Лукьяненко