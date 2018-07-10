В Киеве попрощались с Левком Лукьяненко (фото, видео)

Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.

В Киеве на первом этаже Клуба Кабмина прошла церемония прощания с Левком Лукьяненко, который скончался 7 июля в возрасте 89 лет. На церемонии присутствовали, в частности, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, первый вице-премьер -министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Затем во Владимирском соборе состоялось отпевание. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.

Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области. Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 г., лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.