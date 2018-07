Планы на выходные 21-22 июля: музыкальная палитра на любой вкус и аншлаг на театральной сцене

Четверг – не повод откладывать веселье

На этой неделе четверг выдался как никогда насыщенным различными мероприятиями. Помимо того, что в Одессе продолжается международный кинофестиваль, а на Львовщине - фестиваль классической музыки (о них мы писали в предыдущем выпуске), на вечер четверга, 19 июля, в Киеве запланированы сразу несколько музыкальных концертов.

Так, в столичном «Зеленом театре» состоится взрывное выступление нью-йоркского хип-хоп трио La Coka Nostra, работающей в довольно хардкоровом направлении. Более десяти лет назад вокруг американского рэпера Danny Boy образовалась неформальная, творческая хип-хоп группировка, которая, в итоге, переросла в настоящую, полноценную группу. Сейчас на их счету уже три студийных альбома, а в записи дебютной пластинки группы принимали участие такие известные личности на арене шоу-бизнеса как Snoop Dogg, Bun B, Sick Jacken, B-Real, Sean Dog, Immortal Technique и Q-Unique. Последний альбом La Coka Nostra под названием To Thine Own Self Be True увидел свет в 2016 году и он, как говорят сами исполнители, оказался самым личным для всех участников бенда. Стоимость билета на концерт на данный момент составляет от 649 до 1099 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Для тех же, кто хочет провести вечер в более спокойной атмосфере, 19 июля в Доме кино состоится подходящее для этого мероприятие - атмосферный концерт под названием «Мелодии пробуждения», в рамках которого для посетителей выступит Лама Тензин Зангпо - тибетский мастер горлового пения, одаренный восхитительно глубоким голосом, воплощающем в себе многовековые традиции ритуального вокала тибетских монахов. Сам Лама Тензин известен как буддийский монах и наставник непальского монастыря «Каньинг Шедруб Линг». Он проводит подобные концерты каждый год по всему миру, одновременно давая наставления своим ученикам. Его голос, в сочетании с уникальностью его мировоззрения, позволяет передавать всю суть буддийского учения. Кроме того, вместе с ним на одной сцене гостям будет дарить монгольские, казахские и тувинские мелодии в собственной интерпретации Назгуль Шукаева – казахская певица, мастерски владеющая несколькими вокальными техниками, в особенности - шаманской техникой горлового пения. Певица также работает и в более привычных жанрах: от соула, джаза и этно- до поп- и рок-музыки. Стоимость входного билета колеблется от 200 до 800 грн, все собранные средства организаторы обещают передать в поддержку аутентичной буддийский традиции обучения, а также на благо живых существ в непальских монастырях. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, 19 июля в клубе «БарМалевич» состоится последний концерт сезона от Swedish Jazz, где квартет в составе Владимира Василенко на баяне, Андрея Литовченко на ударных, Александра Горбатенко на соло-гитаре и Олега Шведова на саксофоне поделится с публикой собственным оригинальным взглядом на джазовые стандарты и на жизнь посредством музыки. Стоимость билета в предварительной продаже 80 грн, в день концерта - 100 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

К слову, если кто-то сегодня находится в Одессе, можно посетить концерт британской синти-поп-группы Hurts – давних любимцев украинской публики. На этот раз британский дуэт выступит в одесской Ibiza Beach Club на берегу Черного моря. Стоит отметить, что Hurts - частые гости Украины. За последние лет семь группа выступила в Украине с десяток раз - то в Киеве, то во Львове, то в Одессе. И, что примечательно, украинская публика от них до сих пор не устала, регулярно устраивая аншлаг на концертах группы. Стоимость билетов на одесский концерт Hurts от 650 до 900 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кино под открытым небом (20-21 июля, Киев)

В пятницу и субботу вечером на территории Соломенского парка состоятся очередные показы в рамках молодежной инициативы Кино под открытым небом. На этот раз организаторы порадуют зрителей легкими комедиями.

Так, 20 июля публике продемонстрируют картину режиссера Дэвида О. Рассела «Мой парень – псих» (2012, США), получившую в свое время множество номинаций и наград, в том числе восемь номинаций на «Оскар» (включая победу Дженнифер Лоуренс в категории лучшая актриса).

21 июля здесь покажут романтическую комедию режиссера Барта Фрейндлиха «Нянька по вызову» (2009, США) с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли, а ее партнером по фильму стал актер Джастин Барта.

Вход на кинопоказы бесплатный, сбор в 21:00 у центрального входа возле фонтана (со стороны ул. Волгоградской). Помимо показа фильмов публике обещают хорошую музыку и душевную атмосферу. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ночи электронной музыки на любой вкус (20-21 июля, Киев)

В пятницу, 20 июля, в ночном клубе L8 Park пройдет очередная вечеринка в рамках серии ивентов с главными лицами современной хаус-сцены Mulen Night. На этот раз здесь выступит маэстро глубокого минималистического грува John Dimas из Берлина, который недавно выпустил свой дебютный альбом One Against Time, а также отметился головокружительной подборкой в рамках подкаста для главного сайта об электронной сцене Resident Advisor. Организаторы мероприятия обещают, что этот греческий музыкант с немецкой пропиской с легкостью продемонстрирует, почему его считают одним из лучших хаус-селекторов, а локальная поддержка в лице iO и дуэта Capacity House сделают все, чтобы вечеринка превратилась в одно долгое космическое путешествие.

Начало мероприятия в 23:00 и до 8:00 следующего дня. Стоимость билетов на входе составит 250 грн, после 01:00 – 300 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Также 20 июля культурное пространство ДОМ на улице Сагайдачного, 10/5А приглашает публику на ночь электронной музыки Kinds of Lives, где с 23:00 до 5:00 живые выступления отыграют три электронных музыканта - Ptakh_Jung (post classical, electronic, grunge, experimental), Ptakh (dark, atmospheric, techno) и Panic Ape (techno, dub techno, breaks).

Стоимость входа на мероприятие 200 грн, после 2 часов ночи – 150 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

21 июля здесь же состоится мероприятие в рамках серии вечеринок в ДОМе aLive Electronic, на которых играет только живая электроника. На этот раз здесь выступит Elija, пишуший треки на языке future bass, progressive, cold wave, UK garage и abstract hip-hop.

Старт вечеринки в 22:00 и до утра, оплата входа – добровольные пожертвования на усмотрение гостя. Действует фейс-контроль, дресс-код и возрастные ограничение 18+. Подробнее можно узнать по ссылке.

Также на территории ДОМа регулярно проводятся различные выставки. В эти дни там проходит выставка работ киевской художницы Элис Ла Луны с британским образованием под названием «Безликий портрет», в рамках которой представлены портреты-коллажи, практически карикатуры, высмеивающие многие современные образы. Так что гости электронных вечеринок могут попутно еще и приобщиться к искусству. В пятницу и субботу выставка открыта до 2 часов ночи, вход бесплатный. Подробнее можно узнать по ссылке.

В другом столичном арт-пространстве Plivka (Большая Васильковская, 1) 21 июля стартует серия вечеринок KATACULT night. Первая из них пройдет в компании молодого берлинского электронного музыканта DJ Normal 4 и парижанина Myn, сочиняющего конструкции индастриал-техно. Местную поддержку окажут Vero из Rhythm Büro и Bejenec.

Старт вечеринки в 23:00, а продлится она аж до 10 утра воскресенья. Стоимость входа до 2:00 составляет 280 грн, после 2:00 - 330 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Концерты Keith Dunn (21-22 июля, Одесса и Киев)

21 июля во Дворце культуры в Одессе под открытым небом и 22 июля в столичном «Мыстецьком арсенале» будет радовать слух публики американский блюзмен, автор песен, продюсер и исполнитель Кит Данн. Вот уже более 40 лет музыкант исполняет блюз, который своей искренностью и простотой захватывает с первых звучаний. Любовь Кита Данна к блюзу началась еще в возрасте 9 лет, когда он впервые увидел концерт известного блюзового исполнителя Ти-Боун Уокера. Спустя три года он приобрел свою первую губную гармонику и начал выступать на улицах и вечеринках родного Бостона. Со временем Кит Данн сумел развить свой уникальный стиль исполнения и звук. Он постоянно создавал все новые и новые мелодии, которые пришлись по душе как публике, так и критикам.

На сегодняшний день Кит Данн, будучи уже знаменитым блюзменом, возглавляет собственный блюз-бэнд Keith Dunn Band, а также проводит мастер-классы по игре на гармонике, работает в качестве продюсера и регулярно гастролирует с The Love Gloves и The International Blues Band. Он неизменный участник музыкальных фестивалей мира, а также выступал с многими известными музыкантами.

Начало одесского концерта в 19:00, подробнее можно узнать по ссылке. Начало концерта в Киеве в 20:00, стоимость входного билета от 350 до 450 грн. Подробнее можно прочитать по ссылке.

Кроме того, через неделю Кит Данн порадует и львовскую публику, где концерт музыканта запланирован в Дзыге на 27 июля. Стоимость билетов по 200 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Театральные выходные

Во многих украинских театрах лето – традиционный период затишья. А потому, каждый спектакль в это время является настоящим подарком для театралов.

Так, эпатажный «Дикий театр» 19 и 20 июля в зале Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве покажет спектакль «Галка Моталко», премьера которого впервые состоялась только в июне этого года. На этот раз команда театра решила объединить искусство и спорт, ведь сам спектакль проходит на территории действующего спортивного колледжа – кузницы украинского олимпийского спорта, участие в нем принимают спортсмены и директор учреждения Алексей Семенюшко, да и сюжет вращается вокруг спортсменов. Режиссер спектакля - Анна Александрович, продюсер - Ярослава Кравченко.

Как говорится в аннотации к спектаклю, «Галка Моталко» - это вымышленная история из невыдуманного интерната. «Начало 90-х, вот-вот развалится Союз, а с Галкой произошло чудо. Ученица провинциальной школы проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Здесь днем ​​и ночью готовят лучших спортсменов, чтобы демонстрировать силу и мощь на соревнованиях и олимпиадах. Здесь всех готовят к взрослой жизни», - говорится в описании к спектаклю. Автор пьесы Наталья Ворожбит в свое время сама какое-то время училась в этом учреждении.

Однако со спектаклем все не так просто. Помимо рассказа о ежедневных усердных тренировках, авторы также поднимают целый ряд проблем, с которыми сталкиваются девочки-спортсменки - педофилия, оскорбления и принуждения.

Начало представления 19 и 20 июля в 20:00. Стоимость билетов 200 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, на 22 июля столичный театр «Актер» наметил себе амбиционную цель воплотить в жизнь и превратить в самый аншлаговый спектакль две комедии авторства Антона Чехова - «Предложение» и «Медведь». Режиссером-постановщиком спектакля выступил заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Жила. Классический сюжет публике обещают представить в исполнении популярных артистов театра и кино: народного артиста Алексея Вертинского, заслуженного артиста Украины Валерия Шалыги, а также Кристины Синельник, Виктории Билан, Владимира Ращука и Петра Русаненко.

Создатели посвящают этот спектакль каждому, кто хоть раз в жизни влюблялся. Комично, неуклюже, нелепо, но от этого не менее искренне. Режиссер подчеркивает, что брак, как бы банально это не звучало, заключается на небе. И в легкой комедийной форме он хочет побудить публику поверить, что любовь, пусть даже застенчивая и бессмысленная, всегда смелее и мудрее нас самих. «Как зарождается любовь… Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же украшаем нашу любовь роковыми вопросами», - писал Антон Чехов.

Начало спектакля в 19:00, стоимость билетов от 80 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

РАЙОН #1 Block Party (21 июля)

В субботу с 12:00 до 22:00 прямо посреди улицы Рейтарской в центре Киева пройдет необычное для наших краев мероприятие. Заимствованный из США формат Block Party подразумевает такое себе народное гуляние, в рамках которого жители домов района и их друзья все вместе собираются прям посреди улицы, чтобы познакомиться поближе и хорошо провести время. Вот и жители улицы Рейтарской в Киеве решили организовать нечто подобное, приглашая на свою вечеринку всех, кто живет и работает в квартале, а также всех желающих из других районов.

Организаторы отмечают, что нынче на улице Рейтарской собралось множество «особенных соседей, которые умеют вкусно готовить, шить одежду, поить коктейлями, варить ароматный кофе, стричь вас, читать лекции, проводить выставки, развивать уличную культуру, собирать камерные концерты и масштабные рейвы». И, вот, в субботу 21 июля они все обещают выйти на улицу, чтобы познакомиться поближе друг с другом, пообщаться со старыми друзьями и приобрести новых. Ну, а все средства, собранные на Block Party, жители района хотят направить на благоустройство улицы Рейтарская.

Вход на вечеринку свободный. Подробнее можно узнать по ссылке.

Выходные на ЮБК (20-22 июля)

Южный берег Киева на Трухановом острове летом традиционно предлагает целый набор всевозможных мероприятий на любой вкус, и предстоящие выходные не исключение. Так, вечером в пятницу здесь состоится тематическая вечеринка Silicon Drinkabout Kiev #76. В первую очередь мероприятие ориентировано на людей, занимающихся развитием стартапов или только интересуются этой сферой деятельности. Каждую пятницу единомышленники из сообщества Silicon Drinkabout Kiev собираются после работы с любимыми напитками в разных местах города, чтобы познакомиться между собой, обсудить интересные проекты и просто хорошо провести время. На этот раз местом встречи выбрали берег Днепра. Начало в 20:00, участие бесплатно. Подробнее можно узнать по ссылке.

Также в пятницу, 20 июля, на ЮБК в 23:00 стартует вечеринка в рамках запуска нового проекта Dreamland от болгарского музыканта Ивана Деянова. Посетителям мероприятия обещают «магический трип, где имеют значение только ритмы и мелодии» в соответствующих сказочных декорациях. Специальным гостем вечера станет ди-джей и саунд-продюсер из Италии Manuel De La Mare - владелец лейбла 303Lovers, идеолог и новатор в мировой клубной культуре. Так же свои сеты сыграют саунд-продюсеры Antai, Bolotin, Guy Richard, которые объединили свои таланты в фирменный проект, покоривший многие танцполы клубы, фестивали и рейвы - Inteligent Sound Alliace. Вход на мероприятия свободный, подробнее можно узнать по ссылке.

В субботу, 21 июля, с 22:00 и до утра на ЮБК будет хаус-вечеринка, где главной звездой вечера станет британский проект MDE, в течение последних нескольких лет создающий огромный ажиотаж в мире танцевальной музыки и являющийся одним из самых успешных house-проектов на мировой сцене. Компанию им в эту ночь составят Dima DGree, Rad Royal, A.Dublinjah и Ivan Deyanov. Вход на вечеринку 100 грн, действует фейс-контроль 21+. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Завершатся выходные на ЮБК уже ставшей традиционной серией вечеринок воскресного хип-хопа. В этот раз атмосферу на Трухановом острове будут задавать проекты KIT, LVL, Retroaerobica, Kryshtal и Maslov. Стоимость входа на вечеринку составляет 100 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Фестиваль «Файне Місто» (20-22 июля, Тернополь)

С 20 по 22 июля на территории Тернопольского ипподрома (в 7 км от Тернополя в сторону Львова) пройдет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета в формате open-air - фестиваль «Файне Місто», подробнее о котором УНИАН писал в материале о всех летних концертах и фестивалях Украины.

Итак, в составе участников уже шестого по счету тернопольского фестиваля такие исполнители, как: как легенды немецкого индастриал-метала Oomph!, финская рок-группа The Rasmus, экс-солистка финской симфоник-метал-группы Nightwish Тарья Турунен, а также группы Dope, Amaranthe, Adept, To the Rats and Wolves, Beissoul & Einius и многие другие. Также на фестивале выступят много украинских исполнителей, среди которых ONUKA, Pianoбой, Kozak System, Kadnay, The Gitas, Vivienne Mort и другие.

Кроме музыкальной программы, гостей на фестивале ждут разнообразные развлекательные локации: спортивные зоны, арт-зона, салон красоты, велопрокат, кинопоказы, литературная зона, лектории, уличные театры, детская зона, хендмейд ярмарка, а также мастер-классы.

Не первый год фестиваль радует своей налаженной инфраструктурой: палаточный городок, фудкорты, душевые кабины, пункты подзарядки телефонов, камеры хранения, бюро находок и многое другое.

Стоимость билетов от 680 грн, все желающие могут также расположиться на ночь на территории специально оборудованного кемпинга с минимальным набором всех необходимых благ цивилизации по цене 250 грн за все дни. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Джаз на Днепре (20-22 июля, Днепр)

Джазовый фестиваль уже считается визитной карточкой города Днепр. В этом году он пройдет 20 – 22 июля, празднуя свое 50-летие и, по традиции, собирая плеяду лучших джазовых музыкантов со всего мира.

Джаз на Днепре 2018 начнется с открытого концерта на Фестивальном причале, где определят победителей конкурса молодых исполнителей «Джаз на Пирсе», которые получат право выступить на основной сцене рядом с приглашенными звездами. Также в первый день ценители джаза смогут услышать тех, кто влиял на формирование музыкальной культуры в городе и по сей день создает уникальную джазовую атмосферу: группа «Кредо», Александр Любченко, квартет Романа Арчакова, группа «Буги Дэнс», группа «Фанки фреш» и Юлия Мандич, квинтет Юрия Антонова и, конечно же исполнитель, который стоял у истоков джаза в Днепре, – Владимир Марховский.

Основная фестивальная сцена в этом году находится на Монастырском острове – прекрасном уголке природы в самом сердце города. Хедлайнерами юбилейного «Джаза на Днепре 2018» станут: обладательница 2 премий «Grammy» и «Tony Awards» американка Ди Ди Бриджуотер (Di Di Bridgewater), 17-летний гений органа Hammond Мэттью Уитакер (Matthew Witaker), также из США, культовый австралийский саксофонист Трой Робертс (Troy Roberts) и выдающийся французский пианист Джеки Террассон (Jacky Terrasson).

На основной сцене фестиваля также выступят Дмитрий Логвин с новым проектом Argentum и также группа DZ’OB с миксом академической инструментальной музыки и электроники.

Стоимость билетов от 300 до 2500 грн, в зависимости о того, какие мероприятия в рамках фестиваля вы планируете посетить. Подробнее можно узнать по ссылке.

Международный гуцульский фестиваль (21-29 июля, Яремче)

В субботу, 21 июля, в Ивано-Франковской области состоится XXV Международный гуцульский фестиваль, который в течение недели будет проходить в городе-курорте Яремче и других городках Карпат. Гостям мероприятия обещают полное погружение в культуру жителей Карпат – гуцулов, благодаря тематическим мастер-классам, где можно будет изготовить памятные сувениры, концертам народных исполнителей, колоритным блюдами гуцульской кухни, а также местной медовухе и фестивалю карпатского пива.

Для всех любителей свадебного торжества будут показаны театрализованные фрагменты традиционной гуцульской свадьбы. Гости смогут принять участие в народных обрядах – подготовке невесты к свадьбе, плетении свадебных венков и танце с деревцем.

Ярких и насыщенных вам выходных!

Марина Григоренко, Диана Кречетова