В Карпатах в конце июля состоится традиционный гуцульский фестиваль

Гостей будут удивлять множеством мастер-классов, концертами народных исполнителей, вкуснейшими гуцульскими блюдами.

В этом году XXV Международный гуцульский фестиваль традиционно пройдет 21-29 июля в городе-курорте Яремче и других городках Карпат. Гостей будут удивлять множеством мастер-классов, концертами народных исполнителей, вкуснейшими гуцульскими блюдами.

Гостей принимает и размещает отель один из самых популярных и комфортных отелей Карпат – Romantik Spa Hotel в курортном городе Яремче.

На протяжении всего фестиваля гости смогут продегустировать колоритные блюда гуцульской кухни – грибная юшка, гуцульский борщ и голубцы, росивница, бануш, кулеша и другие. А также попробовать медовуху, побывать на фестивале карпатского пива, и привезти домой бутылочку лучшего вина.

Для всех любителей свадебного торжества будут показаны театрализованные фрагменты традиционной гуцульской свадьбы. Гости смогут принять участие в народных обрядах – подготовке невесты к свадьбе, плетении свадебных венков и танце с деревцем.

Все гости фестиваля смогут самостоятельно изготовить памятные сувениры, ведь в программе фестиваля мастер-классы по изготовлению бартки (топорик карпатских горцев), поделок из творога, легендарных женских украшений - згарды, лучки, силинки, а также – роспись керамики в гуцульском стиле и многое другое.

Участники фестиваля смогут окунуться в мир народного танца и научиться танцевать традиционный танец «Аркан». Также будет возможность самостоятельно подковать коня и научиться управлять батогом. И это далеко не все развлечения, которые приготовили организаторы юбилейного фестиваля, ведь самое интересное остается сюрпризом. Как отмечали участники прежних фестивалей: «Чего только карпатский воздух стоит, уже не говоря о возможности «прикоснуться» к традициям и обрядам гуцулов!».