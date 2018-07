Планы на выходные 14-15 июля: фестивально-карнавальное настроение продолжается

Santa Muerte Carnival (13-15 июля, Киев)

Ни для кого не секрет, что к одним и тем же вещам можно относиться совершенно по-разному. И смерть, пожалуй, самый яркий тому пример. Для большинства людей смерть – грустное явление, но вот мексиканцы думают иначе. Ежегодно 1-2 ноября каждый в этой стране снимает с себя маску повседневности, надевает праздничный наряд из цветов и отправляется поклоняться своему божеству – Санта Муерте (так здесь величают смерть). Люди готовятся к этому дню весь год – украшают могилы усопших, сооружают алтари, заполняют все улицы цветами, а сами облачаются в яркие наряды и наносят грим – пожалуй, самую запоминающуюся деталь праздника. На лице, как правило, изображают череп, а на теле – кости. Если коротко, то мексиканцы делают все, чтобы в День Смерти толпы людей были похожи на живых мертвецов, которые с радостными криками и веселыми песнями смогли бы достойно принять своих почивших близких и тем самым показать всему миру, что смерть - это еще не конец.

В Киеве же Карнавал святой смерти решили устроить пораньше – уже в предстоящие выходные. Так, с 13 по 15 июля на столичном арт-заводе «Платформа» состоится яркий первый ночной карнавал Santa Muerte Carnival – настоящий праздник жизни с танцами до утра под зажигательные мексиканские ритмы. Посетителям организаторы обещают немного мексиканской философии и очень много мексиканского колорита, традиционной еды и напитков – коктейля «Маргарита» и настоящей мексиканской текилы. При этом посетителям предлагают прийти на карнавал в тематическом костюме и макияже.

Входные билеты на мероприятие – от 100 до 250 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Hedonism Festival 2018 (13-15 июля, Киев)

13-15 июля на территории Южного Берега Киева на Трухановом острове пройдет уже третий Hedonism Festival, соединяющий в себе музыку, развлечения и отдых на берегу Днепра. Впервые это мероприятие прошло в столице в 2016, а спустя год закрепило за собой статус самого яркого и органичного летнего фестиваля.

Традиционно Hedonism Festival не гонится за громкими именами, а старается удивлять посетителей действительно уникальными и качественными зарубежными и украинскими исполнителями. Так, в прошлом году среди хэдлайнеров мероприятия были: восходящая звезда инди-сцены и трип-хоп Sevdaliza, легенда электронной музыки Westbam, космический исландский проект Kiasmos (который, к слову, выступит в Киеве в середине августа), эксцентричные литовцы Beissoul & Einius, украинские «Вагоновожатые», электронщики Ishome и еще более 40 артистов.

В этом году фестиваль снова намерен порадовать киевлян и гостей столицы дружеской атмосферой и музыкальным разнообразием. Главным хедлайнером Hedonism Festival 2018 станет немецкий музыкант David August – громкое имя в современной электронной музыке, чьи выступления неоднократно попадали в список лучших лайв-перфомансов мира. Кроме того, на сценах фестиваля выступят британский проект Lapalux, объединяющий в своей в своей музыке элементы умной электроники и R&B, британский эмбиент-музыкант Nathan Fake, итальянцы Am I Right, электронная принцесса из Минска Mustelide, а также украинцы Very The Jerry, Alina Pash, Aero Benin, Katro Zauber, The Dølph Lundgren и многие другие.

Дополнительным подарком для меломанов стала серия вечеринок Hedonism Festival на ЮБК, одна из которых прошла 16 июня, а следующая состоится 18 августа.

Стоимость билета на фестиваль на данный момент выросла до 400 грн на один день и до 750 грн – на все дни. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Made in Ukraine. Наморі! (13-15 июля, Киев)

С 18:00 вечера пятницы на Контрактовой площади в Киеве будет проходить очередной фестиваль-ярмарка Made in Ukraine. На этот раз тематика мероприятия будет посвящена отдыху на море. Посетители фестиваля в течение трех дней смогут купить на ярмарке всевозможные товары украинского производства – одежду, аксессуары, продукты питания и многое другое. Также здесь будут работать традиционные точки с едой и напитками на любой вкус.

Не обойдется мероприятие и без развлекательной программы – здесь будут работать аниматоры, будут проходить всевозможные мастер-классы, а также выступления ди-джеев и музыкантов. В частности, в воскресенье здесь ожидается выступление знаменитого оркестра Национальной гвардии Украины.

Вход на мероприятие свободный. Подробнее можно узнать по ссылке.

Уличные тренды (14–15 июля, Киев)

В ближайшие субботу-воскресенье платформа Всі. Свої на территории галереи «Д12» (улица Десятинная, 12) с 10:00 до 21:00 будет проводить очередную модную ярмарку в столице, на которой посетители смогут ознакомиться со свежими трендами в уличной моде и приобрести новинки от украинских дизайнеров.

Помимо модных тенденций, посетителей ярмарки традиционно ждет общение с единомышленниками, обмен фэшн-опытом, напитки и еда, а также музыкальное сопровождение.

Вход на мероприятие свободный. Подробнее можно узнать по ссылке.

Концерт Марии Чайковской (13 июля, Киев)

В пятницу вечером на концертной площадке на крыше Roof (улица Сечевых Стрельцов, 37-41) состоится атмосферный концерт украинской певицы, пианистки и автора песен Марии Чайковской, многие из песен которой сумели стать довольно популярными интернет-хитами.

На этот раз Чайковская представит свою программу «Верить в любовь». В своем творчестве девушка соединяет душевную лирику, оригинальную манеру игры, чистый вокал и драматизм исполнения. Также исполняет песни на стихи современных поэтов.

Музыка певицы довольно легкая, а потому гармонично будет сочетаться с закатом на крыше под бокал прохладительного напитка.

Билеты на концерт от 250 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ди-джей-сет от Nølah (13 июля, Киев)

Вечером в пятницу в клубе Bora Bora на пляже «Молодежный» в Гидропарке выступит испанская ди-джей Nølah шведского происхождения, которая привезет столичным ценителям клубной жизни гипнотизирующие мелодии, заправленные плотным басом и грувом. Лайв-выступления Нолах всегда отличаются огромным количеством музыкального оборудования и невероятными эмоциями. Девушка имеет внушительное музыкальное прошлое, в свое время успев попробовать себя в классической музыке, в качестве вокалистки и композитора в рок-группе, а потому во время своих лайвов она филигранно владеет электронными клавишными инструментами, микшерами и эффекторами.

Вход на мероприятие для девушек свободный, для парней от 200 грн. Есть фейс-контроль и дресс-код. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Juan Cardenas & Piano Flamenco Band (13 июля, Киев)

13 июля на сцене столично Caribbean Club Concert Hall живая легенда испанского фламенко Juan Cardenas выступит на одной сцене с украинским вокально-инструментальным коллективом Piano Flamenco Band. Посетителям обещают представить потрясающее действо и возможность ощутить все те жгучие эмоции, которыми наполнена музыка древней земли Андалусии.

Хуан Карденас родился в Севилье, на земле лучших певцов фламенко. Там каждый знает, что нет на свете такого чувства, которое не смогло бы передать это искусство. Стиль исполнения этого музыканта формировался исключительно под влиянием земляков, традиционных исполнителей, таких икон вокала как La Niña de La Puebla и Naranjito de Triana. Много лет Хуан Кандерас распространяет родное искусство по всей Европе, и наконец он добрался и до Украины.

Гостей вечера ждет музыка в стиле фламенко-джаз и фламенко-фьюжн. Программа вечера будет длится 70 минут, и за это время на сцене прозвучат прекрасные авторские аранжировки таких знаменитых испанских авторов, как Алекс Конде, Пако де Лусия, Мария Толедо, а также работы Виктории Гаврик (фортепиано) и Евгения Седько (гитара, перкуссия). Компанию музыкантам составят танцовщицы страстного фламенко.

Стоимость билета колеблется от 180 до 780 грн. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

Велопарад дівчат #KyivCycleChic 2018 (14 июля, Киев)

В субботу, 14 июля, на площади около Национальной оперы Украины (улица Владимирская, 50) стартует женский велопарад, призванный показать, что прогулка на велосипедах может быть элегантной, удобной и безопасной. Девушкам-участницам предлагают два варианта маршрутов разной длины и темпа.

Явление CycleChic (Сайкл Шик) возникло в Европе в противовес велосипедному спорту, чтобы доказать, что для езды на велосипеде совсем необязательно одеваться в специальную спортивную экипировку и прикладывать немалые физические усилия. Ведь на обычном велосипеде на самом деле можно просто кататься в прогулочном темпе в повседневной одежде.

В конце велокруиза участницам обещают экскурсию по уличной выставке «Велобум 1890-х: продолжение» у Пейзажной аллеи. Кроме того, в рамках мероприятия участниц ждут джаз и фотозоны.

Участие в велопараде бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Подробнее можно узнать по ссылке.

Техно-вечеринка «Схема» (14 июля, Киев)

С 22:00 14 июля до 10:00 15 июля на территории Киностудии им. Довженко (проспект Победы, 44) главная техно-площадка страны «Схема» проведет свою очередную вечеринку. На этот раз мероприятие пройдет в рамках празднования 25-летия Goethe-Institut та Украинско-немецкого года языков.

Как можно догадаться, на этот раз на «Схеме» свои сеты отыграют ди-джеи из Украины (Konakov, Voin Oruwu, Aleksei Podat, Nastya Muravyova, Lumitecc, Tofudj) и Германии (N.M.O., Hyperaktivist), а также гостья из США Via App, которые подарят киевским рейверам все оттенки техно.

Помимо музыки нон-стоп гостей вечеринки также ждет атмосферное визуальное шоу и тематические декорации.

Вход на мероприятие 450 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

L8 Park: Midsummer Carnival (14 июля, Киев)

14 июля ночной клуб L8 Park на своей зеленой террасе проведет вечеринку-карнавал Midsummer Carnival. Гостей призывают посетить вечеринку в ярких и необычных костюмах на собственный вкус: венецианский шик, загадочная эклектика, интерпретированная рабочая форма или просто красивая маска. В идеях для костюмов организаторы посетителей не ограничивают, но намекают, что этот сезон проходит под эгидой магии и религии вуду, а потому соответствующие костюмы будут поощряться особенно.

Музыкальное настроение на вечеринке будут создавать непредсказуемая Katro Zauber, а также резидент нового сезона в клубе Рустам Бабаев (Rustam Babaev) aka Matsur Veabab и дуэт Igor Shtenge b2b Igri.

Стоимость входа на вечеринку при полном параде бесплатный, только в маске – 200 грн, без костюма и маски – 300 грн. При этом на входе действует фэйс-контроль и возрастные ограничения 21+. Подробнее можно узнать по ссылке.

Забіг босоніж (15 июля, Межигорье)

В первой половине дня в воскресенье у всех любителей активного образа жизни есть возможность принять участие в забеге босиком вдали от городской цивилизации, шумных дорог и асфальта.

Участникам забега представится возможность пробежаться босиком по траве гольф-поля на территории Национального парка «Межигорье» в Новых Петровцах под Киевом. При этом участником предлагаются несколько дистанций в зависимости от их возможностей - 3,2 км, 6 км или 8,7 км.

Участие в мероприятии платное – от 350 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Zagata Festival (14-15 июля, Каменец-Подольский)

14 и 15 июля в старинном Каменце-Подольском (Хмельницкая область) на территории Русской брамы состоится второй Zagata Festival, который уже успели окрестить самым атмосферным музыкальным событием города. В этом году на главной и акустической сценах фестиваля ожидаются выступления как украинских исполнителей, так и артистов из Европы и США, играющих в самых разнообразных жанрах. В частности, уже объявлены выступления таких исполнителей, как: американская фолк-группа Moriah Woods, французская рок-группа La Mathilde, чешские инди-рокеры The Drain, кантри-музыкант из Великобританнии, Howard Rickard хип-хоп-коллектив Subcarpati из Румынии, а также украинские исполнители - восходящая звезда этно-хип-хопа Alina Pash из Закарпатья, инди-рок-группа 5 Vymir, джаз-фанк-коллектив The Hypnotunez и многие другие.

Кроме того, во время мероприятия гостям представится возможность посетить киноплощадку и принять участие в разных перфомансах. Также на территории фестиваля будут расположены бары и фудкорты, где можно будет отдохнуть и подкрепиться.

Однодневный билет на фестиваль обойдется в 199 грн, двухдневный абонемент будет стоить 299 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Стоит отметить, что посетители Zagata Festival смогут совместить приятное с полезным, ведь сам по себе город Каменец-Подольский считается одним из самых популярных туристических мест Украины, в первую очередь, благодаря старинной Каменец-Подольской крепости, которая является визитной карточкой города. Также внимания туристов заслуживают Турецкий бастион, Кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла, Армянский колодец, Доминиканский костел и Смотрицкий каньон. Подробнее о достопримечательностях Каменец-Подольского можно почитать в материале УНИАН «Путешествие по украинским замкам, часть I. Воинственная Хмельнитчина».

Одесский международный кинофестиваль 2018 (13-21 июля, Одесса)

В ближайшую субботу, 13 июля, в Одессе стартует один из крупнейших кинофестивалей Украины – уже девятый по счету.

Фильмом-открытием фестиваля в этом году станет исландско-французско-украинская картина «Женщина на войне» (2018), получившая награду Консорциума писателей и композиторов Недели критики на Каннском кинофестивале 2018 года. В качестве специального события зрителям представят американский фильм 1923 года выпуска Safety Last!. Также посетители кинофестиваля смогут посетить специальные показы фильмов Ингмара Бергмана, Киры Муратовой, Стенли Кубрика и других легендарных режиссеров. А закроет программу ОМКФ 2018 французская картина Освобожденные! (2018), также получившая награду Консорциума писателей и композиторов на Каннском кинофестивале 2018 года.

В основном конкурсе за награду поборются 12 фильмов из разных стран, в том числе картина «Вулкан» совместного производства Украины, Германии и Монако об иностранном переводчике, работающем в киевском офисе ОБСЕ, и его приключениях во время визита на границу с оккупированным Крымом. Также жюри кинофестиваля, возглавит которое польский продюсер Ева Пущиньська, определит победителей в двух национальных категориях – полнометражной и короткометражной.

Почетными гостями Одесского кинофестиваля в этом году станут голливудский актер Эрик Робертс, французский актер Дени Лаван, редактор-основатель шведского киножурнала Filmkonst Гуннар Бергдаль, украинская актриса Ада Роговцева, японский сценарист и режиссер Наоми Кавасе и другие.

Стоимость абонемента на фестиваль на данный момент составляет 1750 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Фестиваль «Аккерманський Форпост 2018» (13-15 июля, Белгород-Днестровский)

На территории Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровский в 80 километрах от Одессы в ближайшие выходные уже во второй раз состоится исторический фестиваль «Аккерманський Форпост 2018».

Гостям фестиваля обещают рыцарские бои, средневековый городок, улицу мастеров, уличную еду, парад байкеров и ретро-автомобилей, воздушные шары, авиашоу и многое другое.

К слову, сама Аккерманская крепость (с 1944 года официально она называется Белгород-Днестровская крепость), расположенная на скалистом берегу Днестровского лимана, является уникальной памяткой истории и градостроительства XIII-XV столетий и считается одной из наиболее сохранившихся крепостей на территории Украины.

Однодневные билеты на фестиваль для взрослых обойдутся в 150 грн, трехдневные – в 400 грн. Детские билеты – в два раза дешевле. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль классической музыки LvivMozArt (13-21 июля, Львовская область)

В пятницу стартует еще один масштабный фестиваль – LvivMozArt, ориентированный, в первую очередь, на ценителей классической музыки. Этот фестиваль, призванный объединить традиции и современность, пройдет сразу в нескольких форматах: MozArtGALA (сочетание концертов и оперных спектаклей), MozArtLAB (мастер-классы, спектакли экспериментального театра), MozArtKIDS (развивающая музыкальная программа для детей), DISCOVERMozArt (доклады, панельные дискуссии, семинары) и MozArtART (художественные выставки, кинопоказы).

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут сразу на нескольких локациях во Львове и области – на территории Дворца Потоцких, Львовской оперы, Собора Святого Юра и других, а также в Свиржском замке в 40 километрах от Львова. К слову, будучи в Львовской области, даже если это и выходит за рамки фестиваля, стоит посетить замки и дворцы Львовщины.

Билеты на LvivMozArt продаются отдельно на каждое мероприятие в рамках фестиваля, цены стартуют от 150 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Рок-фестиваль «Тарас Бульба 2018» (13-15 июля, Дубно)

Также в предстоящие выходные на стадионе «Спартак» в городе Дубно (Ровенская область) состоится самый старый украинский рок-фестиваль «Тарас Бульба», который проводится в городе еще с 1991 года. Этот культурно-художественный проект, в первую очередь, направлен на развитие и популяризацию национальной молодежной культуры и эстетики, однако и приезжие гости на нем выступают.

В этом году за Гран-при «Тараса Бульбы» будут бороться 16 молодых команд. Кроме того, фестиваль посетят более 50 звездных групп, среди которых: Kozak System, Христина Соловій, Karna, Тінь Сонця, Анна, Sinoptik, Morphine Suffering, Space Of Variations, Вій, Брем Стокер, Жадан І Собаки, Борщ, Фіолет, Khors, Hell: On, Sunrise, Dimicandum, Megamass, Velikhan, Dash, Exact Division, Joryj Kloc, Niagara, The Crawls Aghiazma, Bojevilla, Alt.End, Полинове Поле, Цвях, Фranko, Zwyntar, Еней, Брати, Станіслава, Жнива, Cardiomachine, Killscream, Micik Gonibez.

Кроме того, для гостей фестиваля будут работать палаточный городок, детская поляна, аллея мастеров, рок-мастерская, а также фуд-зона.

Стоит отметить, что в каких-то 1,5 километрах от места проведения расположен Дубенский замок князей Острожских и Любомирских, а также просторный парк «Островок» на реке Иква (кстати, именно здесь изначально проводился фестиваль «Тарас Бульба»). По дороге отсюда к нынешнему месту проведения фестиваля находится еще одна местная достопримечательность – Луцкие ворота.

Однодневный билет на фестиваль обойдется в 200 грн, а трехдневный абонемент – в 400 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ярких и насыщенных вам выходных!

Марина Григоренко, Диана Кречетова