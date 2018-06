Музыкальное лето 2018: большой гид по самым ярким концертам и фестивалям в Украине

Ранее мы уже писали, какие самые «горячие» музыкальные фестивали Европы ждут меломанов летом 2018 года. Теперь же пришла очередь рассказать о летней музыкальной жизни в Украине. Ведь уже с середины июня у украинских меломанов будет множество поводов для радости каждую неделю.

Лето 2018 года оказалось довольно богатым на привозы западных музыкантов – всевозможных жанров и ценовых категорий, самых актуальных и тех, кого здесь ждут годами. Так что наверняка каждый украинский меломан сможет подобрать концерт на свой вкус. И самым сложным, пожалуй, станет дилемма, как спланировать свой личный бюджет так, чтобы посетить максимальное количество мероприятий и при этом не умереть с голоду.

Franz Ferdinand 13 июня, Киев

Уже сегодня, 13 июня, старт музыкальному лету в Украине даст шотландская инди-рок-группа Franz Ferdinand, чьи песни стали настоящим гимном для многих меломанов середины 2000-х. Их яркие клипы были в активной ротации по всем музыкальным телеканалам, запоминающиеся ритмы звучали на каждом углу, а ни одна уважающая себя рок-дискотека не обходилась без хитов в духе Take me out, This fire или Do you want to. За свои первые два альбома Franz Ferdinand (2004) и You Could Have It So Much Better (2005) группа получила множество музыкальных наград, а синглы с них успешно врывались на вершины чартов. И вот Franz Ferdinand, хоть уже не в изначальном составе, наконец добрались с концертами до Украины, где обещают представить публике как старые-добрые хиты, так и новинки из последнего альбома Always Ascending (2018). Кто-то назовет концерт Franz Ferdinand в Киеве запоздалым лет на 10, но это никак не помешает приятно поностальгировать тем, чьи школьные и университетские годы прошли под их песни. Приятный бонус – на разогреве у Franz Ferdinand в Киеве выступит украинская группа 5 Vymir, которая и сама по себе собирает немалую аудиторию на своих концертах.

Когда, где и почем: 13 июня, 19:00, Арт-завод Платформа, улица Беломорская 1, Киев, билеты от 1290 грн.

Что нужно учесть: Арт-завод Платформа отлично подходит для проведения шумных мероприятий в вечернее время благодаря своему расположению в промзоне, однако это же и является недостатком площадки. Ведь до метро «Лесная» отсюда еще нужно пройти пешком минут 10-15 по не самым живописным местам, тогда как такси в другую часть города обойдется недешево. Потому, если мероприятие не начнется вовремя (а, как известно, тайминг – не самая сильная сторона на концертах в Украине), придется решать дилемму – дослушать концерт до конца или сбежать раньше, чтобы успеть бюджетно попасть домой.

CigarettesAfterSex14 июня, Киев

Американская группа Cigarettes After Sex из сурового американского штата Техас удивляет слушателей невероятно мелодичными и романтичными песнями. Жанр группы определяют, как ambient pop/dream pop с элементами шугейза и слоукора. История группы Cigarettes After Sex началась еще в 2008 году, по собственному определению участников, «как эксперимент», однако большое признание и первый полноценный альбом у них вышел только в 2017 году. В последние пару лет их песни активно используются как саундтреки к фильмам, сериалам и модным показам, а сама группа уже успела отыграть на крупнейших музыкальных фестивалях мира. При этом «живые» выступления группы отличаются особой «томной» атмосферой – с черно-белыми проекциями на экране и концертным дымом. В Киев Cigarettes After Sex везут свой одноименный дебютный альбом, так что их появление в Украине можно считать более, чем актуальным.

Когда, где и почем: 14 июня, 20:00, клуб ATLAS, улица Сечевых Стрельцов 37-41, Киев, билеты от 990 грн.

Что нужно учесть: По опыту многих других мероприятий в ATLASе, концерты там не особо любят начинать вовремя. А потому, придя четко к началу, есть вероятность увидеть перед клубом огромную очередь. К тому же, основная группа может выйти на сцену часам к 22:00, если будет предусмотрен разогрев. Таким образом, бежать после работы, сломя голову, в клуб совсем не обязательно (можно даже успеть перекусить по дороге). Хотя, конечно, могут быть исключения и концерт начнется четко по расписанию.

Black Rebel Motorcycle Club 15 июня, Киев

Альтернативная рок-группа из Сан-Франциско Black Rebel Motorcycle Club (сокращенно BRMC) возвращает меломанам веру в гитарный гаражный рок, который в последний годы вытеснили с мировой музыкальный сцены более изощренные жанры. Вдохновленные такими рок-легендами, как The Brian Jonestown Massacre, The Verve, The Rolling Stones, Oasis, T. Rex, The Velvet Underground и The Jesus and Mary Chain, участники группы на протяжении своей 20-летней карьеры активно гастролируют, выпускают новые хиты и, что самое главное, не теряют рок-запал. В Киев BRMC везут как свой свежий альбом Wrong Creatures (2018), так и полюбившиеся многим рок-хиты Whatever Happened to My Rock 'N Roll, Spread Your Love, Berlin, а также чувственную балладу Love Burns, вошедшую в саундтрек скандального британского эротического фильма 9 песен.

Когда, где и почем: 15 июня, 20:00, клуб Bel etage, улица Шота Руставели 16А, Киев, билеты от 2500 грн.

Что нужно учесть: Концерт Black Rebel Motorcycle Club вызвал немалый ажиотаж у любителей настоящего рока, а потому билетов в фан-зону, цена на которые в первые дни продажи составляла 1150 грн, сейчас уже нет. Так что для тех, кто не успел купить билеты заранее, нынче доступны только билеты на балконе по 2500 грн.

Стив Аоки 16 июня, Одесса

На «улице» любителей вечеринок до утра 16 июня будет настоящий праздник – в Одессе на берегу моря выступит известный американский ди-джей, композитор и музыкальный продюсер Стив Аоки. Даже если вы не фанат клубной музыки, значимость этого события нельзя не отметить. Ведь Аоки, играющий в жанрах EDM, электро-хаус и дабстеп, является обладателем многочисленных наград и номинаций, в том числе Billboard Awards и Grammy Awards, сотрудничал со многими именитыми исполнителями, среди которых Lady Gaga, Linkin Park, Kid Cudi и другие, а в 2017 году влиятельный британский DJ Magazine поставил Аоки на 9 место в списке лучших ди-джеев мира.

Когда, где и почем: 16 июня, 22:00, клуб Ibiza, Пляж Аркадия, Одесса, билеты от 600 грн.

Что нужно учесть: Если планируете ехать на сет Стива Аоки в Одессу из другого города, нужно подсуетиться с планированием того, как добраться. Иначе придется добираться на автобусе или попутках, ведь Одесса - одно из самых популярных направлений на выходные, особенно летом.

J. Bernardt 17 июня, Киев

Беспрерывный концертный марафон этой недели завершится выступлением J. Bernardt. У бельгийского музыканта Йенте Депре за последние пару лет сложились довольно теплые отношения с украинской публикой. В феврале 2016 года он впервые побывал в Киеве в составе инди-рок группы Balthazar, где является одним из основателей и вокалистов. Через полгода группа зажигала на ЗахідФесте, еще больше укрепив свою связь с украинскими слушателями и доказав, что группы не из Британии или США так же могут достучаться до широкой аудитории. В 2017 году оба вокалиста Balthazar отправились в сольное плаванье, побывав со своими проектами и в Киеве. Так, Депре со своим проектом J. Bernardt осенью 2017 года радовал Киев смесью танцевальных ритмов, холодного гитарного звучания и чувственного вокала. Теперь же у украинской публики есть возможность услышать J. Bernardt летом, под открытым небом.

Когда, где и почем: 17 июня, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 500 грн.

Что нужно учесть: Здесь просто нет времени на раздумья, ведь за вполне лояльную цену можно получить потрясающее чувственное шоу. А еще лидер J. Bernardt отлично танцует.

Фестиваль BELIVE 2018 21-24 июня, Киев

В апреле 2018 года основатели проекта Ulichnaya eda объявили о запуске собственного масштабного фестиваля, который, по их словам, должен выйти далеко за рамки музыкального мероприятия. Посетителям здесь также обещают зоны уличной еды, спорта, кино, технологий, арта, стендапа и даже отдельную площадку для видеоблогеров. Впрочем, и музыкальная часть фестиваля заслуживает внимания сама по себе. В частности, здесь выступят сразу несколько известных британских групп: легенда джаз-фанка и эйсид-джаза Jamiroquai, давно полюбившийся украинскому слушателю синтипоп-дуэт Hurts, инди-рок-группа Everything Everything и электронщики HONNE. Кроме того, на фестивале выступят такие исполнители, как Laud, The Erised, Royce, Indytronics, Mountain Breeze, Kazka, Very the Jery, Braii, LATEXFAUNA, Dilema, Open Kids, Агонь и другие.

Когда, где и почем: 21-24 июня, НСК «Олимпийский», улица Большая Васильковская 55, Киев, билеты от 1500 грн.

Что нужно учесть: Фестиваль BELIVE в этом году проводится впервые, а потому не стоит исключать каких-либо накладок (хотя за годы своей деятельности проект Ulichnaya eda уже успел заработать немалую аудиторию, которая доверяет организаторам). Формат для украинского посетителя довольно новый, и, учитывая стоимость билетов, наверняка большая часть посетителей все же придет ради музыки.

Вечеринка PROMIN' 22 июня, Киев

Посетителям вечеринки электронной танцевальной музыки PROMIN' обещают представить мощное и современное музыкально-световое шоу, в котором примут участие известные в кругах ценителей жанра личности. В частности, здесь выступит немецкий музыкант Саша Ринг, более известный как Apparat, работающий в жанрах техно, глитч и IDM. Украинской публике он известен как участник культовой электронной группы Moderat, представившей осенью 2016 года в Киеве потрясающее гипнотическое шоу. Также в рамках вечеринки PROMIN' 22 июня выступит американский электронный музыкант Джошуа Юстис, участник проекта Telefon Tel Aviv. Дополнят шоу визуальные проекты Festilights из Нидерландов, группа виджеев культового берлинского клуба Berghain/Panorama Bar и дизайнеры группы Pfadfinderei.

Когда, где и почем: 22 июня, 22:00, Арт-завод Платформа, улица Беломорская 1, Киев, билеты от 650 грн.

Что нужно учесть: Событие пользуется повышенным интересом, а потому о билетах стоит позаботиться заранее, не откладывая на день мероприятия. Ведь можно остаться вообще без них.

LeopolisJazzFest 27 июня – 1 июля, Львов

Формально Leopolis Jazz Fest в этом году проводится впервые, однако на деле это давно полюбившийся многим ценителям жанра Alfa Jazz Fest под новым названием, который уже в восьмой раз собирает лучших джазовых музыкантов мира. В частности, в этом году хедлайнерами фестиваля станут легенда мирового джаза, пианист, композитор и педагог Ахмад Джамал, американский джазовый музыкант Маркус Миллер, в свое время работавший как бас-гитарист вместе с Майлзом Дэвисом и Эриком Клэптоном, американский джазовый гитарист Ли Ритенаур, один из самых востребованных студийных музыкантов 1970-1980-х годов, исполнитель широкого профиля в стилях джаз, фанк, фьюжн, рок, бибоп и других, а также британский поп- и джаз- вокалист и пианист Джейми Каллум и итальянский соул-джаз певец Марио Бионди. Помимо выступлений музыкантов на основных сценах, посетителей фестиваля ждут уличная музыка, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.

Когда, где и почем: 27 июня – 1 июля, три локации в центре Львова (площадь Рынок, площадь возле Дворца Потоцких и сцена им. Эдди Рознера в парке Хмельницкого), вход свободный (кроме партера у сцены им. Рознера).

Что нужно учесть: Вход на большинство выступлений в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest свободный, однако в партер сцены им. Эдди Рознера продаются отдельные билеты на каждый день. На данный момент остались билеты только на 27-28 июня и на 1 июля, и их осталось очень мало, самые дешевые от 900 грн, а на 29-30 июня билетов не осталось вообще. Однако выступления музыкантов на этой сцене можно посмотреть из парка Хмельницкого бесплатно. При этом здесь действуют особые правила посещения концерта: после начала выступления в зал уже никого не пускают, даже с билетами, и эти места после третьей песни могут занять другие зрители.

6ix9ine 28 июня, Киев

Последние несколько лет рэп-музыка плотно обосновалась на мировом музыкальном Олимпе, однако до Украины действительно актуальные западные исполнители в этом жанре по-прежнему особо не доезжают. А потому, каждый привоз музыканта, наподобие молодого американского рэпера 6ix9ine, также известного как Tekashi69, привлекает повышенный интерес ценителей жанра. Исполнитель известен широкой аудитории, в первую очередь, благодаря своей скандальности, безбашенности и яркой внешности со множеством татуировок числа 69, цветными волосами и гризлами на зубах. Впрочем, многомиллионные просмотры на Youtube, высокие позиции в чартах Billboard и платиновый статус синглов говорят о том, что и послушать там есть что. Творчество 6ix9ine относится к довольно жесткому бруклинскому рэпу, а сам он является представителям популярного нынче явления SoundCloud rap.

Когда, где и почем: 28 июня, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 940 грн.

Что нужно учесть: Приготовьтесь к тому, что концерт 6ix9ine будет зрелищем экстравагантным и, возможно, даже шокирующим для неокрепшей психики, но тем не менее – уникальным и неординарным.

AdamNaas 30 июня, Киев

Молодой французский исполнитель Adam Naas, работающий в жанре Dark Soul, открывает новые грани в электронной музыке, умело сочетая красочные мелодии с мягким, но сильным вокалом. Музыкант и автор песен успел обрести немалую популярность у себя на родине, а клипы на песни Fading away и Please, Come Back To Me открыли ему путь к более широкой аудитории. На этой волне Adam Naas выпустил одноименный EP, а теперь готовит к выходу одноименный альбом, песни из которого и будут представлены в Киеве.

Когда, где и почем: 30 июня, 19:00, Bel etage, улица Шота Руставели 16А, Киев, билеты от 400 грн.

Что нужно учесть: Концерт Adam Naas пройдет не как обычно в закрытом помещении клуба Bel etage, а на крыше. А летние концерты на крыше при закате солнца, как известно, всегда обладают особой атмосферой.

AtlasWeekend 2018 3-8 июля, Киев

Уже ставший ежегодным Atlas Weekend на ВДНХ считается одним из самых масштабных летних фестивалей Украины, который старается брать зрителя, в первую очередь, количеством исполнителей, жанровым разнообразием и атмосферой. По сути, в нынешнем лайн-апе фестиваля не так много исполнителей, привоз которых является действительно эпохальным событием для украинского зрителя. Пожалуй, особого внимания здесь заслуживает выступление молодого нидерландского диджея Martin Garrix, считающегося №1 в рейтинге диджеев мира. Большинство других иностранных исполнителей, таких как LP, The Chemical Brothers, Tom Odell, Nothing but Thieves, уже хорошо известны нашему зрителю благодаря предыдущим визитам. Компанию им в лайн-апе составят такие заморские исполнители, как Lacuna Coil, Skillet, Lost Frequencies, Kreator, Kadebostany, Eskimo Callboy и другие, целый набор украинских исполнителей на любой вкус, как молодых, так и уже проверенных временем, а также немало представителей ближнего зарубежья. В этом году вокруг Atlas Weekend точились самые оживленные дискуссии – начиная от недовольства жителей близлежащих районов, жизнь которых на 6 дней и ночей превращается в настоящий ад, и заканчивая давними фанатами Atlas Weekend, которые на волне успешного прошлого года купили абонементы, а теперь оказались недовольны лайн-апом, с объявлением которого организаторы к тому же очень долго тянули (хедлайнера на 8 июля идолов британского рока Placebo, неоднократно до этого бывавших в Украине, объявили только 13 июня). Впрочем, основную часть посетителей Atlas Weekend в первую очередь волнует не лайн-ап и околофестивальные истории, а почти недельная атмосфера праздника.

Когда, где и почем: 3-8 июля, ВДНХ, проспект Академика Глушкова Парковая 1, Киев, однодневные билеты от 800 грн, абонемент на все дни от 2100 грн, 3 июля вход на фестиваль свободный.

Что нужно учесть: Вход на первый день фестиваля Atlas Weekend, 3 июля, уже традиционно бесплатный. Впрочем, выступать в этот день будут преимущественно украинские исполнители. Помимо однодневных билетов и обычного абонемента на Atlas Weekend на данный момент в продаже доступны билеты на выступление DJ CARNAGE 7 июля на Night Stage фестиваля по 350 грн, VIP абонементы по 6000 грн (дает доступ в крытую VIP STANDING площадку рядом с главной сценой, отдельный VIP-бар, право пользоваться парковкой и отдельным VIP входом на фестиваль) и билет в кемпинг Z-CAMP (на территории кемпинга есть душевые и туалеты, точки для подзарядки мобильных телефонов, охрана, заселение возможно 3 июля с 12:00, выселение – 9 июля до 15:00). Важно знать, что по обычному абонементу на все дни на территорию фестиваля можно входить/выходить только три раза в день. При этом на территории фестиваля довольно разнообразный выбор еды и напитков. В предыдущие годы здесь действовала особая система оплаты – посетителям фестиваля необходимо было сначала пополнить чипы на браслетах в специальных точках, и только потом ими можно было рассчитаться. Правда, иногда система сбоила, а также наблюдались очереди за пополнением. И еще один момент – по опыту предыдущих лет, на период проведения фестиваля Atlas Weekend столичные таксисты имеют привычку заламывать баснословные тарифы. А потому, если не хочется возвращаться домой по тарифу 400-500 грн в другой район города, лучше постараться заскочить в метро до 00:00 (станция метро «Выставочный центр» находится в двух минутах от центрального входа в ВДНХ, но от сцен фестиваля до него еще нужно идти минут 10).

Hedonism Festival 13-15 июля, Киев

Музыкальный фестиваль Hedonism на ЮБК уже не первый год является самым ожидаемым событием среди искушенной украинской публики. Фестиваль не ориентируется на громкие имена, а старается удивлять зрителя действительно уникальными и качественными зарубежными и украинскими исполнителями. В этом году организаторы довольно долго тянули с объявлением дат фестиваля, и преданные фанаты уже начали переживать, однако в начале июня наконец было объявлено, что мероприятие состоится. Тогда же стали известны первые участники – один из лучших электронных музыкантов современности David August из Гамбурга, электронная дива из Минска Mustelide, а также украинские исполнители Very The Jerry и banned society. Остальные имена обещают объявить позже, и, по опыту предыдущих лет, они не разочаруют. При этом Hedonism Festival ценится его посетителями за его особую атмосферу свободы в кругу единомышленников до самого утра.

Когда, где и почем: 13-15 июля, 18:00, Труханов остров, ЮБК, Киев, билеты от 450 грн.

Что нужно учесть: Hedonism Festival уже имеет свою постоянную аудиторию, которая благополучно в кратчайшие сроки раскупила первую партию дешевых билетов, и следующая - подороже - разлетается также довольно быстро. При этом, помимо обычного билета на три дня фестиваля, можно купить и так называемый билет Hedonism All за 550 грн, который включает в себя также вход на pre-party 16 июня и аfter-party 18 августа. В тоже время стоит учесть, что добираться с ЮБК ночью довольно мучительно и дорого, однако можно, как в студенческие годы, веселиться до утра – до открытия метро.

Fink 18 июля, Киев

В Киев, спустя три года с последнего выступления, с концертом возвращается британский музыкант Fink, по праву считающийся одним из самых уважаемых композиторов современности. В своем творчестве Fink умело соединяет блюз, трип-хоп, рок, фолк, электронику, инди-поп, чилл-аут и другие жанры. Киевской публике музыкант представит материал со своего последнего альбома Resurgam (2017).

Когда, где и почем: 18 июля, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 760 грн.

Что нужно учесть: Не знакомые ранее с творчеством Fink украинские слушатели, побывавшие на его предыдущем киевском концерте, были приятно удивлены услышанным и увиденным. А потому, если еще сомневаетесь, смело покупайте билет и идите.

La Coka Nostra 19 июля, Киев

Еще один достойный внимания привоз в жанре хип-хоп – концерт нью-йоркской супергруппы La Coka Nostra. Играет группа в жанрах рэп-кор, альтернативный хип-хоп, хардкор и даже хорроркор. Зрителей ждет зажигательная смесь взрывных треков, мощного грува и текстов на общественно важные темы.

Когда, где и почем: 19 июля, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 650 грн.

Что нужно учесть: Стоит учесть, что группа исполняет не совсем привычный для нынешних дней легкий расслабленный хип-хоп, а более агрессивное направление. А потому, в гуще событий во время концерта, не исключается слэм. Не говорите, что мы вас не предупреждали.

Файне Місто 19-22 июля, Тернополь

Тернопольский рок-фестиваль Файне Місто проводится с 2013 года и за это время успел трансформироваться из мероприятия чисто с украинскими группами в фестиваль с громкими мировыми именами. Так, в 2018 году на фестивале выступят такие исполнители, как легенды немецкого индастриал-метала Oomph!, финская рок-группа The Rasmus, экс-солистка финской симфоник-метал-группы Nightwish Тарья Турунен, а также группы Dope, Amaranthe, Adept, To the Rats and Wolves, Beissoul & Einius и многие другие. Также на фестивале выступят много украинских исполнителей, среди которых ONUKA, Pianoбой, Kozak System, Kadnay, The Gitas, Vivienne Mort и другие. При этом первый день фестиваля будет «разминочным», а потому билеты на него самые дешевые, основная программа начнется с 20 июля.

Когда, где и почем: 19-22 июля, Тернопольский Ипподром, однодневные билеты от 650 грн, абонементы от 890 грн.

Что нужно учесть: Тернопольский Ипподром, где будет проводиться фестиваль, находится в 7 км от города. Добраться туда можно как с помощью специального фестивального автобуса, так и общественным транспортом. Кому интересно, на сайте фестиваля можно посмотреть подробно расписанные все доступные варианты. При этом для посетителей фестиваля доступны сразу два палаточных городка – огражденный платный со всеми удобствами (душ, туалеты, умывальники, питьевая вода, подзарядка телефонов, дрова) и не огражденный бесплатный в пределах территории фестиваля с бесплатным доступом только к туалетам, остальные удобства – платные.

UPark Festival 2018 25-26 июля, Киев

Фестиваль UPark, вернувшийся после двухлетнего перерыва, пожалуй, вполне может претендовать на звание главного фестивального события в Украине этим летом. Организаторы решили пойти таким путем: лучше брать качеством, чем количеством, и решили ограничиться выступлением всего нескольких групп в день на одной сцене. Но зато каких групп! 25 июля хедлайнером станет сайд-проект популярного британского исполнителя, лидера культовой брит-поп группы Blur Дэймона Албарна – виртуальная группа Gorillaz. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую четырех анимационных участников группы. В свое время они подарили миру такие хиты, как Clint Eastwood и Feel Good Inc., в 2010 году ушли на покой, чтобы снова собраться вместе в 2017-м. Хедлайнер второго дня, легенды трип-хопа из Бристоля Massive Attack, также не нуждаются в дополнительном представлении. Группа считается одним из ведущих представителей бристольской андеграунд-сцены, сочетая в своем творчестве элементы джаза, хип-хопа, рока, рэгги и соула в фирменном электронном звучании. Их песни можно было услышать в качестве саундтреков к многим культовым фильмам, а их Teardrop стала заглавной к сериалу Доктор Хаус. К слову, ходят слухи, что участник группы Роберт «3D» Дель Ная является тем самым знаменитым таинственным уличным художником Бэнкси. Другие участники фестиваля UPark также достойны внимания: 25 июля здесь выступит получивший всемирную популярность исландский блюз-рок квартет Kaleo, эпатажная шведская молодая электропоп-звезда Tove Lo и украинский проект-открытие 2017 года YUKO, а 26 июля зрителей ждет выступление знаменитого британского трип-хоп музыканта и диджея Bonobo, самой обсуждаемой современной британской хип-хоп группы Young Fathers и любимицы украинской публики электро-фолк-группы Onuka.

Когда, где и почем: 25-26 июля, стадион «Динамо», улица Михаила Грушевского 3, Киев, однодневные билеты на сектора от 1000 грн, фан-зоны от 1430 грн, абонементы на два дня от 2700 грн.

Что нужно учесть: Стадион «Динамо» имени Лобановского, куда фестиваль перенесли с объявленной изначально площади под Аркой Дружбы народов, ранее не особо использовался как место для проведения крупных музыкальных событий, а потому, при возможности, лучше прийти пораньше, чтобы хорошо осмотреться на месте и избежать путаницы. При этом, судя по схеме площадки, фуд-корт и игровая зона фестиваля будут в зоне за пределами чаши стадиона. Но и непосредственно в зоне проведения концертов все же будут доступны напитки и снеки.

Warhaus 28 июля, Киев

Второй вокалист любимцев украинской публики бельгийцев Balthazar Маартен Девольдере в очередной раз порадует украинскую публику со своим проектом Warhaus. За два года перерыва в деятельности Balthazar более романтичный и одновременно мрачный вокалист группы успел выпустить сразу два альбома - We fucked a flame into being (2016) и Warhaus (2017). В своем сольном творчестве музыкант умело соединяет грубый андеграунд и очаровательную романтику, способную достучаться до всех без исключения в зрительном зале.

Когда, где и почем: 28 июля, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 600 грн.

Что нужно учесть: В отличие от своего коллеги по Balthazar, который выступит на этой же локации месяцем ранее, творчество Warhaus более интимное и томное, а потому совершенно не стоит ожидать, что концерты будут похожи как друг на друга, так и на творчество группы Balthazar.

Die Antwoord 6 августа, Киев

Наделавший шума лет 10 назад южноафриканский экстравагантный проект Die Antwoord со второй попытки попробует добраться до Киева (в 2014 году их концерт в Украине отменили по понятным всем причинам). Ninja, Yo-Landi Vi$$er и DJ Hi-Tek исполняют музыку в жанрах альтернативный хип-хоп, зэф и рейв, а их выступления всегда зажигательные и провокационные. Их клипы, представляющие собой целые мини-киноистории, в том числе Enter the Ninja, Rich Bitch, Fok Julle Naaiers, I Fink U Freeky, Baby’s On Fire, Fatty Boom Boom, UGLY BOY и другие, собрали многомилионные просмотры на Youtube (да и своей популярностью группа обязана именно Интернету). Кроме того, в 2014 году Die Antwoord снялись в голливудском фильме «Робот по имени Чаппи».

Когда, где и почем: 6 августа, 20:00, StereoPlaza, проспект Лобановского 119, Киев, билеты от 1600 грн.

Что нужно учесть: В 2016 году участники Die Antwoord объявили о намерении прекратить существование группы с осени 2017 года, однако, как видим, пока что этого не произошло. Впрочем, учитывая такие предпосылки, все же лучше не испытывать судьбу и не пропускать их нынешний киевский концерт, потому что другого шанса уже может не быть.

Koktebel Jazz Festival 16-19 августа, Черноморск

Koktebel Jazz Festival является, пожалуй, старейшим и самым стабильным из существующих в Украине музыкальных фестивалей, несмотря на то, что после аннексии Крыма ему пришлось перебраться с полуострова в Одесскую область. Вот уже 16-й год этот фестиваль собирает джазовых и не только музыкантов со всего мира, а также дает путь в большой мир многим молодым музыкантам, для которых здесь действует отдельная сцена. В этом году хедлайнерами Koktebel Jazz Festival станут культовый британский трип-хоп коллектив Morcheeba, еще в мае этого года давший успешный сольник в Киеве, и британка Martina Topley Bird, чей гипнотический вокал можно было услышать на первых альбомах гуру трип-хопа Tricky, а также в песнях Massive Attack, Gorillaz, The Prodigy, Diplo и других. Кроме того, посетителей фестиваля будут радовать яркие любимцы украинской публики, космические литовские электронщики Beissoul & Einius, легенды ямайского рэгги Inner Circle, шведский ню-джаз проект Koop Oscar Orchestra и многие другие. Особый шарм фестивалю придает место проведения на берегу моря. В день открытия, 16 августа, на фестивале пройдет «Украинский день», в рамках которого на Nu Jazz Stage выступят Dakh Daughters, Onuka и Олег Скрипка с оркестром НАОНИ.

Когда, где и почем: 16-19 августа, пляж у базы отдыха «Чайка», Черноморск, Одесская область, однодневные билеты от 150 грн, абонементы на все дни от 1100 грн.

Что нужно учесть: Учитывая популярность Одесской области как места для летнего отдыха, о билетах на поезд и проживании в Черноморске, если не настроены жить в кемпинге за 500 грн, стоит начать заботиться уже сейчас.

Kiasmos 18 августа, Киев

Космический исландско-фарерский электронный дуэт Kiasmos привезет киевской публике смесь неоклассики, IDM, minimal techno и ambient. Дуэт считается одним из лучших электронных проектов европейской сцены современности. Музыка Kiasmos и визуальная часть их концертных выступлений пропитана настоящим скандинавским духом с северным сиянием, фьордами и туманностями.

Когда, где и почем: 18 августа, Secret Place, Киев, билеты от 650 грн.

Что нужно учесть: Пока что место проведения концерта обозначается как Secret Place, а потому следует следить за анонсами, где именно состоится выступление Kiasmos. В большинстве предыдущих случаев, когда местом проведения концерта в этом году значился Secret Place, позже локацией был объявлен Зеленый театр. Однако мы ничего не обещаем.

Lil Xan 23 августа, Киев

Еще одни актуальный рэп-привоз в Киев летом 2018 года – 21-летний американский рэпер мексиканского происхождения Lil Xan, также известный как Diego и Heartbraker. На данный момент он является одним из самых ярких и актуальный представителей современной хип-хоп школы, о чем свидетельствуют стремительно растущие просмотры на YouTube и прослушивания на Soundcloud. Работает Lil Xan преимущественно в поджанрах треп и клауд-рэп.

Когда, где и почем: 23 августа, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 990 грн.

Что нужно учесть: Из новой американской хип-хоп школы вышел целый ряд исполнителей, чей псевдоним начинается на Lil, а потому неподготовленному слушателю довольно легко в них запутаться. Так что не путайте Lil Xan с Lil Pump, Lil Peep, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Lil Wayne, Lil Skies и их российскими подделками.

Західфест 2018 24-26 августа, Родатычи

Західфест во Львовской области, который проводится здесь с 2009 года, пожалуй, остается одним из немногих крупных украинских музыкальных фестивалей, где сохранена подлинная атмосфера рока. И лайн-ап тут обычно самый «роковый», с наличием довольно громких имен. Так, в этом году хедлайнерами фестиваля станут британская металкор-группа Bullet For My Valentine, бразильская метал-группа Sepultura, культовые немецкие альтерантивщики Guano Apes, шведская метал-группа Therion и немецкая металкор-группа We Butter the Bread with Butter. Также на фестивале с акустической программой выступит солист канадской альтернативной рок-группы Three Days Grace Адам Гонтье, завсегдатай фестиваля, идущий против системы, российский рэп-исполнитель Noize MC и многие другие.

Когда, где и почем: 24-26 августа, село Родатычи, Львовская область, абонементы на 25-56 августа от 1200 грн.

Что нужно учесть: Старт Захидфеста в этом году выпадает на День независимости и дополнительный выходной день, а потому стоит учесть, что львовское направление в эти дни будет пользоваться повышенным интересом. При этом добираться придется сначала до Львова, а оттуда уже в Родатычи (маршрутки отходят регулярно прямо от жд/вокзала, потому добраться до места проведения фестиваля будет не так уж и сложно). А вот добираться обратно уже не так легко. Организаторы фестиваля обычно разрабатывают поздние трансферы до Львова, однако на практике мест не всем хватает или расписание не очень удобное. На помощь приходят предприимчивые львовяне, которые, на время фестиваля, на частном транспорте предлагают развозку до Львова всем желающим по вполне приемлемым ценам. Впрочем, те, кто хочет прочувствовать на себе атмосферу настоящего рок-фестиваля по полной, могут остановиться в палаточном городке на территории мероприятия прямо в лесу со всеми возможными в таких условиях удобствами: души, туалеты, освещение, станции для подзарядки телефонов, охрана и даже охапка дров каждому жителю. Стоимость этого удовольствия - 450 грн без паркинга, 600 грн – с паркингом. А особо экстремальные фестивальщики могут остановиться где-то за пределами официального палаточного городка «дикарем».

Brave! Factory 25-26 августа, Киев

В последние выходные лета в Киеве второй год подряд отгремит фестиваль свободной музыки и искусства Brave! Factory, который собирает аудиторию ценителей современной электронной музыки, предпочитающих веселиться в режим non-stop. На данный момент уже известны первые участники фестиваля: Apollonia (FR), Chris Liebing (DE), DJ Stingray 313 (USA), Floating Points solo live (UK), Hidden Orchestra live (UK), Squarepusher a/v live (UK). Позже организаторы обещают объявить еще около 50 участников, которые выступят на 6 сценах фестиваля. Но только музыкой мероприятие не ограничивается. Также на территории завода «Метробуд» площадью 3000 кв. м будут представлены различные галереи современного искусства, арт-инсталляции, визуальные проекты, urban-культура, фудкорты и многое другое.

Когда, где и почем: 25-26 августа, территория завода «Метробуд», улица Авторемонтная 45-128, Киев, билеты от 1155 грн.

Что нужно учесть: Организаторы фестиваля уже объявили четкое расписание поэтапного поднятия цен на билеты – с 29 июня билеты подорожают до 1485 грн, а с 10 августа – до 1815 грн, на входе – 2145 грн. Фестиваль проводится в промзоне, но этот факт нисколько не должен отпугивать потенциальных посетителей – от станции метро Берестейская до него идти всего 2 км по прямой (мимо Музея транспорта). Также следует учесть, что на Brave! Factory действуют возрастные ограничения 18+.

Shame 28 августа, Киев

Панковский дух киевлянам под конец лета привезет английская группа Shame. Музыканты из Южного Лондона выпустили свой дебютный альбом Songs of Praise в начале 2018 года, и сразу же успели получить одобрительные отзывы влиятельных британских и европейских музыкальных критиков, окрестивших группу чуть ли не спасителями панка в современном музыкальном мире, а также статус одной из самых энергичных и ярких молодых лайф-групп.

Когда, где и почем: 28 августа, 20:00, Зеленый театр, Парковая дорога 2, Киев, билеты от 500 грн.

Что нужно учесть: Концерт Shame в Киеве организован при поддержке British Council в Украине в рамках серии Selector Live, с 2013 года знакомящей украинских слушателей с самыми актуальными британскими музыкантами. Ранее эти организаторы уже привозили в Киев таких исполнителей, как Patrick Wolf, The Submotion Orchestra, British Sea Power, Zoung Fathers, Ghostpoet, Slaves, Everything Everything, Gabriel Bruce, Benjamin Clementine и других, а потому им можно смело доверять – будет качественно и актуально.

ImagineDragons 31 августа, Киев

Завершится музыкальное лето в Украине в этом году воистину грандиозным событием – концертом невероятно популярной сейчас на мировом уровне американской инди-рок-группы Imagine Dragons на столичном НСК «Олимпийский». Группа, чьи хиты Radioactive та Believer запали в душу слушателям по всему миру, за последние годы получила более 70 номинаций на престижные музыкальные награды, треть из которых Imagine Dragons выиграли, и побывала на вершинах самых влиятельных чартов, а их песни стали саундтреками к многим известным голливудским фильмам. В общем, это как раз тот мега-актуальный концерт, который просто обязаны посетить все уважающие себя меломаны.

Когда, где и почем: 31 августа, НСК «Олимпийский», улица Большая Васильковская 55, Киев, билеты от 1150 грн.

Что нужно учесть: Еще в первый день продаж билетов на киевский концерт Imagine Dragons поднялся небывалый ажиотаж, вплоть до обвала сайта. На данный момент билеты еще есть в продаже, но только на отдельные сектора. Фан-зоны уже давно бесповоротно раскуплены.

RespublicaFEST 31 августа – 2 сентября, Каменец-Подольский

И последняя возможность ухватиться за летний фестивальный дух – RespublicaFEST, который позиционирует себя не просто как музыкальный фестиваль, но и как площадка для продвижения молодых музыкантов и обмена опытом с представителями индустрии других стран. Потому мероприятие интересно не только меломанам-посетителям, но и многим начинающим исполнителям, ищущим пути построить карьеру. Программа фестиваля включает в себя самый широкий жанровый спектр - рок, электроника, классическая музыка, джаз, импровизация, поэтические чтения, video art, street-art, а также многочисленные дискуссионные панели при участии арт-менеджеров, представителей украинской музыкальной индустрии и их европейских коллег. Уже известно, что в этом году в рамках RespublicaFEST состоятся выступления таких групп, как Kazka, The Qemists, Qarpa, Latexfauna и другие.

Когда, где и почем: 31 августа – 2 сентября, несколько локаций, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, билеты от 450 грн.

Что нужно учесть: Уже известно, что фестиваль пройдет на 4 локациях в Каменец-Подольском, однако точное их расположение организаторы пока не называют. Впрочем, с большой вероятностью, одна из них будет на территории знаменитой Каменец-Подольской крепости, как и в прошлом году.

***

Как видим, музыкальное лето в этом году в Украине обещает быть невероятно ярким, насыщенным и разнообразным. А еще каждое музыкальное событие – это всегда отличный стимул для того, чтобы отправиться в путешествие. Так что не откладывайте жизнь на потом, а смело отправляйтесь за приключениями. Незабываемого вам музыкального лета и ярких впечатлений!

Марина Григоренко