Среди "изюминок" выставки – кресло-катапульта, которое намеренно повредили сами же россияне, чтобы их пилот не имел шансов выжить и попасть в плен.

В Киеве на Андреевском спуске 9 июля 2022 года открылась выставка трофеев российско-украинской войны "Сопротивление 2022".

На открытии выставки побывал и фотокорреспондент УНИАН.

Как говорится в сюжете ТСН, "экспонаты" для нее по всей Украине собирали волонтеры.

В частности, здесь можно увидеть личные вещи оккупантов и награбленное ими у украинцев.

Среди "изюминок" выставки – кресло-катапульта, которое намеренно повредили сами же россияне, чтобы их пилот не имел шансов выжить и попасть в плен. Также здесь есть старинный самовар "Гостомельского десанта", который оккупанты разжигали книгами, и вещи украинцев, которые армия мародеров пыталась вывезти из Бучи, например, кассетный магнитафон и электрочайники без подставки.

Кроме того, на выставке можно увидеть обезвреженные снаряды "Ураганов", "Градов" и установок "Точка-У". Из некоторых железяк украинские художники создали скульптуры и картины, которые выставляют впервые, а после показа планируют продать на международных аукционах и направить деньги на нужды ВСУ.

"Основная задача этой выставки – показать людям, что происходило на территориях, где заходила русская нога и рука, и не допустить повторения этих ошибок. Нельзя дружить с Россией, не бывает "хороших русских". Они приходят к нам со всем этим убийственным хламом", – рассказывает соавтор волонтерской выставки, председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве презентовали Международную выставку политических и антивоенных карикатур "Русский военный корабль, иди на...!".

Также в столице открылась выставка уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля Киевской области.