Венеция практически вернулась к нормальной жизни.

Популярный туристический регион Венето в Италии, более известный как Венеция, с 7 июня 2021 года перешел в так называемую "белую зону".

Как пишет местное издание Ansa, это означает практически полное снятие карантинных ограничений в связи с самым низким риском заражения COVID-19. Таким образом, регион может максимально вернуться к нормальной жизни с возобновлением практически всех видов экономической деятельности, включая туризм.

При этом за столами в ресторанах внутри помещений теперь смогут сидеть до шести человек или до двух семейных групп, тогда как на открытом воздухе больше нет ограничений.

Также в Венеции разрешили открыться казино, а вот возобновление работы ночных клубов в закрытых помещениях еще обсуждается.

Среди карантинных мер для туристов остается лишь требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Действовавший ранее комендантский час с 23:00 отменяется.

Читайте такжеЖители Венеции протестовали против возвращения круизных лайнеров - СМИСудя по фото из Венеции в первый день снятия карантинных ограничений, на популярных туристических локациях уже выстроились очереди туристов.

Могут ли украинские туристы попасть в Италию?

На данный момент Италия отменила обязательный карантин для туристов из стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля. Они могут попасть в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Италия делит страны мира на несколько групп - от А до Е, в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19 на их территории. Украина попала в последнюю группу Е, а это значит, что украинцы, увы, пока не могут путешествовать в Италию с целью туризма.

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Автор: Марина Григоренко