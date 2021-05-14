Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Италии.

Италия отменяет обязательную самоизоляцию для туристов из стран ЕС, сохраняя только требование отрицательного теста на COVID-19.

Читайте такжеГреция открылась для международных туристов (видео)Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

С 16 мая для въезда из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Британии и Израиля достаточно будет теста.

Неизвестно, касается ли это путешественников, которые полностью вакцинировались от коронавируса или переболели.

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Автор: Людмила Жерновская