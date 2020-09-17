Тауэрский мост в Лондоне на рассвете / фото REUTERS
Тауэрский мост является одним из символов Лондона и Великобритании в целом.
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Фотограф Ханна МакКей показала, как он выглядит на рассвете. Свежие фотографии "утреннего" Тауэр-Бридж были опубликованы на фотосервисе Reuters.
Немного фактов о Тауэр-Бридж:
- Тауэрский мост, также известный как Тауэр-Бридж - это комбинированный подвесной разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра.
- Английское название Tower Bridge дословно переводится как Башенный мост, пишет Wikipedia.
- Таэрский мост часто путают с Лондонским мостом, расположенным примерно в 800 метрах выше по течению. Мосты и правда очень похожи.
- Строительство Тауэр-Бридж началось в 1886 году, открыт он был спустя восемь лет - в 1894 году.
- Изначально мост был выкрашен в синий и белый цвета, однако в 1977 году к ним добавили красный. В прошлом десятилетии мост отреставривали, вернув "исторические" цвета.
- Площадка моста свободно доступна для транспортных средств и пешеходов, в то время как башни-близнецы моста, пешеходные дорожки и машинные отделения являются частью выставки «Тауэрский мост», за которую взимается плата за вход.
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