Тауэрский мост в Лондоне построили в конце 19 века.

Тауэрский мост является одним из символов Лондона и Великобритании в целом.

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Фотограф Ханна МакКей показала, как он выглядит на рассвете. Свежие фотографии "утреннего" Тауэр-Бридж были опубликованы на фотосервисе Reuters.

Немного фактов о Тауэр-Бридж:

Тауэрский мост, также известный как Тауэр-Бридж - это комбинированный подвесной разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра.

Английское название Tower Bridge дословно переводится как Башенный мост, пишет Wikipedia.

Таэрский мост часто путают с Лондонским мостом, расположенным примерно в 800 метрах выше по течению. Мосты и правда очень похожи.

Строительство Тауэр-Бридж началось в 1886 году, открыт он был спустя восемь лет - в 1894 году.

Изначально мост был выкрашен в синий и белый цвета, однако в 1977 году к ним добавили красный. В прошлом десятилетии мост отреставривали, вернув "исторические" цвета.

Площадка моста свободно доступна для транспортных средств и пешеходов, в то время как башни-близнецы моста, пешеходные дорожки и машинные отделения являются частью выставки «Тауэрский мост», за которую взимается плата за вход.

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Автор: Марина Григоренко