Район Пудун в Шанхае / фото REUTERS
Фотограф Reuters Али Сонг сделал невероятно атмосферные кадры китайского Шанхая во время мощного ливня с туманом 17 сентября 2020 года.
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На вечерних фото из оживленного биснес-района Пудун можно увидеть людей под разноцветными зонтиками, мчащих по своим делам на фоне современных небоскребов. Кажется, будто все они - герои фантастического фильма в жанре киберпанк.
Интересные факты о районе Пудун в Шанхае:
- Район Пудун, официальное название которого Новый район Пудун, - это молодой район города Шанхая (Китай), официальной датой основания которого считается 1993 год, отмечает Wikepedia.
- Еще в 1980-х годах на месте Пудуна были рисовые поля, однако за 15 лет район превратился в финансовый и деловой центр всего Китая.
- Территория Пудуна больше многих других районов Шанхая, и в будущем он, возможно, будет поделен на более мелкие части. Население района уже превышает 5 миллионов человек.
- Архитектура Пудуна - это современные небоскребы и другие строения из стекла и бетона самых необычных конструкций. Все это создает впечатление города будущего, будто из кино.
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