Символ Рождества будет стоять на площади Ангелов в центре города до завершения праздников.

В центре Львова, традиционно в канун Рождества, 24 декабря 2024 года, установили главного дидуха города. За торжественным событием наблюдал фотокорреспондент УНИАН.

Четырехметровый символ праздников, состоящий из нескольких десятков маленьких дидухов, торжественно поставили на площади Ангелов, где он будет находиться до завершения рождественских праздников. Традиционно главный дидух города к праздникам изготовили мастера Музея народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого.

Началось праздничное шествие в честь вынесения дидуха в 12:00 на площади Рынок с минуты молчания в память о погибших защитниках Украины, а дальше участники шествия отправились к городской шопке и площади Ангелов.

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Участие в праздничном шествии приняли дети, военные, почетные львовяне, представители власти и духовенства. Участники несли в руках маленькие снопы-дидушки, которыми дополнили основную констукцию, таким образом завершив городского рождественского дидуха.

Во время шествия хористы "Дударика" и группа "Джерегеля" пели известные колядки, а львовяне и гости города им подпевали.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2024 года, накануне Дня святого Николая, в центре Львова зажгли главную рождественскую елку города.

Что стоит обязательно посмотреть во Львове, читайте в нашем отдельном материале.

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