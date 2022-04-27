В парке можно понаблюдать за уникальной флорой и фауной Полесья в максимально приближенных к диким условиях.

Парк природы "Беремицкий" в Черниговской области, где еще совсем недавно шли боевые действия, уже с апреля начал работать для посетителей.

Работники парка периодически делятся свежими весенними фото на своей странице в Facebook.

Сейчас в парке можно не только понаблюдать за уникальной флорой и фауной Полесья в максимально приближенных к диким условиях, но и остановиться на ночь.

За животными здесь только присматривают и подкармливают, но вмешиваются в их жизнь лишь в крайних случаях. Туристы могут ходить во время экскурсии только по разрешенным тропам, смотреть на животных, но трогать их нельзя.

Особая гордость парка – табун полудиких польских коников. Считается, что эта порода наиболее близка к вымершим диким европейским лошадям тарпанам.

Больше о жителях "Беремицкого" читайте в нашем отдельном материале.

На данный момент посещение парка возможно только по предварительной договоренности.

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