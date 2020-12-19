Главная елка этого года - искусственная, высотой более 30 метров.

Сегодня, в день Святого Николая, в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке Украины.

Читайте такжеКак украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год БыкаОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По традиции мэр зажег огни елки.

"Главная елка этого года - искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1 500 игрушек - белочки, желуди, шишки, совы, белоснежные зайцы и птички", - отметил Кличко.

В связи с карантинными ограничениями в этом году официальное зажжение главной елки состоялось без концерта. Однако на Софийской площади собралось много людей.

Кличко в своей речи поздравил всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

Торжественное открытие елки

В Киеве зажгли главную елку страны. На главной елке после торжественного открытия загорелись декорации.

В частности, сразу после праздничного зажжения главной елки люди начали запускать фейерверки. В связи с этим, загорелся, по одной информации, дождик на елке, а потом перестала светиться часть гирлянд.

По другой информации, огонь охватил украшение на конструкции прямо возле елки.

В связи с карантином торжества проходили без традиционного парада и концерта.

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Автор: Тамара Отовская