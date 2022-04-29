В Ботаническом саду имени А. В. Фомина в Киеве под конец апреля наблюдается пик цветения магнолий, являющихся одной из весенних визитных карточек города.
В этом году в Украине довольно поздняя весна, а потому первые магнолии начали распускаться в Киеве в середине апреля, однако сейчас их цветение достигло апогея. Потому киевляне, которые постепенно возвращаются домой в столицу, сейчас устремились полюбоваться красотой и, разумеется, сделать фото на память.
Смотрите фоторепортаж УНИАН.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в столичном парке "Певческое поле", расположенном на территории Печерского ландшафтного парка, уже 3 мая 2022 года откроют традиционную выставку тюльпанов.
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