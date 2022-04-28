На территории парка вот-вот расцветут более 500 тысяч тюльпанов, а еще нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

В столичном парке "Певческое поле", расположенном на территории Печерского ландшафтного парка, уже 3 мая 2022 года откроют традиционную выставку тюльпанов.

Об этом говорится в сообщении парка на его странице в Facebook.

"Киев, ты невероятный! Мы обожаем свой город, своих людей и любимый парк Спивоче! Скоро здесь расцветут более 500 тысяч тюльпанов, поэтому мы решили открыть территорию парка для всех желающих. Уже с 3 мая вы сможете полюбоваться красотой воочию!", – говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме тюльпанов посетители увидят нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

Кроме того, для детей на территории парка предусмотрена зона развлечений и батут.

Стоимость билетов для взрослых составляет 100 гривень, а для детей 25 гривень. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.

Вот так выставка тюльпанов на Певческом поле выглядела в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, Киев постепенно возвращается к жизни. В частности, с 21 апреля в столице снова заработали кинотеатры.

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