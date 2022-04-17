Те, кто все же решается отправиться прогуляться по городу, с радостью фотографируются на фоне весенних деревьев.

Цветущие магнолии являются одной из весенних визитных карточек Киева.

И даже в этом году, несмотря на войну и довольно позднюю весну, природа радует тех, кто сейчас находится в столице, цветами магнолий, азалий, вишень и других цветущих деревьев.

Те, кто все же решается отправиться прогуляться по городу, с радостью фотографируются на фоне весенних деревьев.

Смотрите фоторепортаж УНИАН.

Как сообщал УНИАН, ранее в администрации столичного ВДНХ рассказали, как местня оранжерея встречает весну во время войны.

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