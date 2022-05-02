Также во Львове постепенно восстанавливается работа фонтанов

Во Львов, который с началом войны в Украине стал временным домом для переселенцев из "горячих точек", наконец пришла настоящая весна.

Люди массово выходят прогуляться по городу, выпить кофе или же просто посидеть с книжкой на лужайке. Порой кажется, что все как в мирные времена. Для многих людей, особенно тех, кто был вынужден бежать от войны, сейчас действительно важно ощущать хоть какой-то привкус мирной жизни и радоваться обычным вещам, подчеркивают психологи.

Фотокорреспондент УНИАН запечатлел, как Львов провел минувшие выходные.

Отметим, также во Львове постепенно восстанавливается работа фонтанов. В частности, как отметили в пресс-службе Львовского горсовета, 2 мая в Стрыйском парке после зимнего перерыва заработал фонтан "Ивасик-Телесик". Впрочем, администрация парка отмечает, что из-за военного положение подсветку у фонтана выключают за 15 минут до комендантского часа.

Еще три львовских фонтана – "Водолей" и "Колодец со львами" на ул. Коперника и на площади таможенной – включили перед Пасхальными праздниками. Вскоре планируют также восстановить работу главного львовского фонтана – возле Оперного театра.

Однако, как отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, из-за войны не все фонтаны возобновят свою работу. В частности фонтаны на пл. Рынок и пл. Марийской закрыты защитными металлическими конструкциями, поэтому они не будут работать.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля во Львов с гуманитарной миссией приехала голливудская актриса и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.